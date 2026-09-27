"Их труд - основа развития экономики": Лукашенко поздравил всех причастных с Днем машиностроителя

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что День машиностроителя объединяет людей, чей труд является основой для развития экономики страны.

"За годы независимости отечественное машиностроение прошло непростой путь становления. Сегодня оно выступает мощным двигателем прогресса, обеспечивающим надежную и эффективную работу таких отраслей экономики, как сельское и лесное хозяйство, транспорт, связь и строительство. В условиях серьезной конкуренции коллективы предприятий демонстрируют высокий профессионализм, осваивая новые виды продукции, углубляя межгосударственную кооперацию и усиливая технологический суверенитет республики", - говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам, тем, кто закладывал славные традиции национальной инженерной школы, восстанавливал и строил заводы в послевоенные годы. "Ваши опыт и преданность делу служат ориентиром для молодого поколения конструкторов, технологов и рабочих", - констатировал глава государства.

"Убежден, что машиностроители и впредь будут эффективно решать поставленные задачи и укреплять имидж нашей страны как признанного центра промышленного роста", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент от всей души пожелал машиностроителям и их семьям доброго здоровья, счастья, успеха и трудовых побед во имя процветания родной Беларуси.

Поздравление Президента с Днем машиностроителя

Президент Республики Беларусь

Работникам и ветеранам Министерства промышленности и машиностроительного комплекса Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем машиностроителя.

Этот праздник объединяет людей, чей труд является основой для развития нашей экономики.

За годы независимости отечественное машиностроение прошло непростой путь становления. Сегодня оно выступает мощным двигателем прогресса, обеспечивающим надежную и эффективную работу таких отраслей экономики, как сельское и лесное хозяйство, транспорт, связь и строительство. В условиях серьезной конкуренции коллективы предприятий демонстрируют высокий профессионализм, осваивая новые виды продукции, углубляя межгосударственную кооперацию и усиливая технологический суверенитет республики.

Особые слова благодарности - ветеранам, тем, кто закладывал славные традиции национальной инженерной школы, восстанавливал и строил заводы в послевоенные годы. Ваши опыт и преданность делу служат ориентиром для молодого поколения конструкторов, технологов и рабочих.

Убежден, что машиностроители и впредь будут эффективно решать поставленные задачи и укреплять имидж нашей страны как признанного центра промышленного роста.

От всей души желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, успеха и трудовых побед во имя процветания родной Беларуси.

Александр Лукашенко,

27 сентября 2026 года.

Фото: Freepik