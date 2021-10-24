Илона Красутская о задаче рассказать о перестановках в структуре КГБ, не показывая лиц

Откровенное беззаконие своих кураторов в упор не хотят видеть беглые, зато в три глаза следят за белорусской повесткой, пытаясь придумать любой повод для раскачки. Фейки уже так лихо не проглатываются, приходится высасывать, что называется, из пальца. На этот раз пристально смотрели нелюбимое БТ, и вот какой "эксклюзив" ушел в соцсети.

Этот кадр с кадрового дня во Дворце Независимости стал настоящим героем интернета. А все потому, что на нем заблюрены лица сотрудников КГБ. Этот момент породил много мемов. Ну раз так, мы тоже решили быть в тренде. Чтобы было что еще обсудить в Байнете!

План взят из сюжета нашего обозревателя Илоны Красутской. Это его начало, собственно, поэтому на нем и указана ее фамилия как автора материала. Илона пришла к нам в студию, чтобы ответить на все вопросы, которые возникли у интернет-аудитории. Илона, ну, очевидно, внимания у тебя прибавилось?













Все хотят дружить, добавляются в друзья в соцсетях. Поступают и очень необычные просьбы, например, передать какие-то пожелания высшим должностным лицам. Но приятно, что пишут только хорошее. Друзья/коллеги тоже много вопросов задавали насчет этой картинки.

Ребята, это не фейк. Это монтаж. Так надо было. Объясню почему.

В понедельник был кадровый день у Президента. Глава государства сделал перестановки в структуре КГБ. И вот нам задача: рассказать про этих людей, при этом их не показывая.

Когда это фото попало в интернет, меня много цитировали, в частности зацепила такая фраза из сюжета "эти люди не любят светиться". Но во всем мире так. Сотрудники, обеспечивающие нацбезопасноть, - люди абсолютно непубличные. Да и кто хотя бы раз видел, чтобы президенты встречались с сотрудниками секретных служб и это показывали?! Поэтому нам только одно и оставалось - заблюрить лица. В итоге никто никого не узнал, но незамеченным мероприятие не осталось. Мне как журналисту льстит. Цель достигнута.

Все, конечно, зацепились за такую формальность, как скрытые лица, но давайте-ка о глобальном. Я напомню, какие задачи наш Президент поставил перед сотрудниками Комитета госбезопасности:

Во-первых, это обеспечение стабильной обстановки в стране. Противники власти в любой момент могут устроить провокацию. Особенно стоит обратить внимание на начало следующего года. Референдум по поправкам в Конституцию - к нему могут приурочить очередную попытку революции.

Эффективность внешней разведки. У иностранных спецслужб не должно быть доступа к служебной информации госорганов и предприятий. Защита информационного пространства. Важно не отставать от противников и расширять современные технологии в оперативной деятельности.

А говоря о личных качествах сотрудников КГБ, глава государства процитировал Феликса Дзержинского, который стоял у истоков создания наших спецслужб: "Чекистом может быть лишь человек с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками". "Лучше не скажешь", - подытожил глава государства, и мы с ним абсолютно согласны.