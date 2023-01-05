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Имена Героев Советского Союза присвоены погранзаставам "Глушкевичи" и "Бенякони"
Имена Героев Советского Союза присвоены двум пограничным заставам Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.
Пограничной заставе "Глушкевичи" 21-го пограничного отряда органов пограничной службы присвоено имя Героя Советского Союза подполковника Ивана Андреевича Анкудинова, погранзаставе "Бенякони" 18-го погранотряда - Героя Советского Союза ефрейтора Федора Гавриловича Крылова.
Такое решение Президента принято в целях патриотического воспитания молодежи, сохранения исторической памяти, популяризации боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы.
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