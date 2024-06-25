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Инициативу вузов Беларуси и КНР о создании центра фундаментальных исследований поддержал Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу вузов Беларуси и КНР о создании центра фундаментальных исследований. Об этом глава государства заявил 25 июня на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями китайских университетов, пишет БЕЛТА.
"Поддерживаю инициативу о создании центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития", - отметил Президент.
Глава государства также предложил рассмотреть возможность проведения в 2025 году в рамках Дней дружбы и единства БГУ и Пекинского университета совместного молодежного форума.
Во встрече участвуют руководители 15 китайских вузов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн, а также министр образования Беларуси Андрей Иванец и ректоры девяти белорусских вузов, в том числе региональных. В числе участвующих - представители Пекинского, Нанькайского, Юго-Восточного, Уханьского, Цзилиньского и других китайских вузов.
Представительная китайская делегация ректоров ряда китайских вузов прибыла в Минск для участия в Форуме ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Китая. В программе - пленарное заседание и тематические секции, совместный концерт творческих коллективов БГУ и Пекинского университета, проведение двусторонних переговоров между учреждениями образования двух стран, посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
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