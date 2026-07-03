Иностранные лидеры поздравили Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

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Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Президента Беларуси и белорусский народ поздравили руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР, Пакистана, Израиля, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Египта, Бахрейна, Вьетнама, Никарагуа, Мьянмы, ЮАР, Марокко, Алжира, Иордании, Камбоджи, Палестины, Судана, Республики Чад.

Поздравления направили также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Лев XIV.

Поздравительные послания поступили от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева, генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова.

Президент России Владимир Путин в поздравлении подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием общей истории - освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков: "Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам".

"Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан. Искренне желаю Вам здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении от российского лидера.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин адресовал Александру Лукашенко и дружественному народу Беларуси искренние поздравления и наилучшие пожелания. "Под Вашим руководством Беларусь добилась новых впечатляющих результатов в различных сферах государственного строительства. Китай, будучи настоящим другом и хорошим партнером, искренне радуется таким достижениям, - говорится в поздравлении. - Высоко ценю развитие китайско-белорусских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, готов с Вами прилагать совместные усилия к продвижению развития двусторонних отношений на высоком уровне, содействию высококачественному сотрудничеству между обеими сторонами на благо двух народов".

Си Цзиньпин также пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и благополучия, Беларуси - могущества и процветания, а белорусскому народу - счастья и мира.

В адрес Президента Беларуси поступило поздравительное послание от Президента США Дональда Трампа. "От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня Республики 3 июля. Этот день посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации и навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу. Вам и народу Беларуси я передаю свои искренние пожелания мирного и процветающего года и надеюсь на встречу с Вами в будущем", - говорится в поздравлении американского лидера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании отметил, что День Независимости является ярким символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и уверенного движения страны по пути созидания и прогресса. "В Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и богатым традициям", - говорится в поздравлении. Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси - благополучия и процветания. "Под Вашим сильным и авторитетным руководством Беларусь последовательно претворяет в жизнь масштабные задачи по построению эффективной, конкурентной экономики, наращиванию промышленного и научно-технологического потенциала, упрочению позиций государства на международной арене. С удовлетворением отмечаю продуктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества между нашими странами, которое неизменно укрепляется в духе дружбы и стратегического партнерства. Уверен, благодаря совместным усилиям казахстанско-белорусские отношения будут и впредь динамично развиваться, открывая новые возможности для реализации значимых совместных инициатив и вывода двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень", - подчеркнул Президент Казахстана.

Поступило поздравление и от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он отметил, что этот знаменательный праздник является символом единства и сплоченности белорусского народа, верности своей истории и стремления к созиданию и процветанию родной страны. "Под Вашим руководством Беларусь достигла значительного прогресса в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения, - говорится в поздравлении. - Уверен, что крепкие связи между нашими народами и впредь будут служить надежной основой для сохранения традиций дружбы и взаимного уважения".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко продолжает уверенно идти по пути прогресса, успешно реализует важнейшие задачи по укреплению государственности, обеспечению безопасности, модернизации экономики и повышению качества жизни населения. "Достигнутые высокие результаты являются очевидным свидетельством эффективности проводимого Вами курса, ориентированного на защиту национальных интересов и суверенитета, создание надежного фундамента для дальнейшего развития страны", - говорится в поздравлении.

"Узбекистан и Беларусь традиционно связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. С удовлетворением отмечаю активизацию плодотворного взаимодействия в последние годы, прежде всего в торгово-экономической сфере, что открывает широкие перспективы для реализации программ и проектов кооперации в приоритетных отраслях. Убежден, что предстоящий визит и мероприятия на высшем уровне знаменуют начало нового этапа в узбекско-белорусском многогранном партнерстве", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Беларусью характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и тесного взаимодействия. Он пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - благополучия и процветания. "Крепкие традиции дружбы и взаимной поддержки между нашими народами, а также успешная реализация договоренностей на высшем уровне наполняют наши межгосударственные связи качественным содержанием и способствуют укреплению двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений. Убежден, что совместными усилиями многоплановое взаимодействие и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и впредь поступательно расширяться и углубляться на благо наших дружественных народов и стран", - говорится в поздравлении от азербайджанского лидера.

Сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника направил в адрес Александра Лукашенко и дружественного белорусского народа Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Мы искренне радуемся значительным успехам наших белорусских партнеров в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния народа, а также росту авторитета Беларуси на мировой арене, - говорится в поздравлении. - Придаем большое значение укреплению и развитию содержательных двусторонних отношений стратегического партнерства. Отношения между нашими странами занимают приоритетное место во внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан. Убежден, что общими усилиями мы сможем сполна реализовать все потенциальные возможности сторон и достигнем поставленных позитивных целей в интересах мирного и счастливого будущего наших стран и народов".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании отметил, что Беларусь уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, последовательно укрепляя свой авторитет на международной арене и обеспечивая благополучие своих граждан. Он также констатировал поступательное развитие кыргызско-белорусских отношений, основанных на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия, и плодотворное взаимодействие в рамках таких интеграционных объединений, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. "Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять двустороннее сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, - подчеркнул он. - Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира, процветания и благополучия".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил главе белорусского государства и народу Беларуси сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости: "Убежден, что дружественные отношения между нашими странами будут и впредь последовательно укрепляться и развиваться на благо наших народов. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Республики Беларусь - мира, благополучия и процветания".

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в поздравительном послании отметил, что традиционно дружественные отношения с Беларусью и двустороннее сотрудничество успешно развиваются в последние годы во многих отраслях социально-экономической сферы благодаря совместным усилиям обоих государств. "Буду рад продолжить наше с Вами сотрудничество, господин Президент, для дальнейшего расширения двусторонних отношений в рамках общих целей, отраженных в долгосрочной политике развития Монголии и Беларуси, а также для укрепления дружбы между нашими народами. Пользуясь случаем, хотел бы выразить твердую уверенность в том, что мой ответный государственный визит по Вашему приглашению в вашу прекрасную страну внесет достойный вклад в наполнение дружественных двусторонних отношений практическим содержанием и будет способствовать развитию эффективного сотрудничества в сферах взаимного интереса", - говорится в поздравлении. Президент Монголии пожелал Президенту Беларуси и его семье крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего, а дружественному белорусскому народу - процветания.

Поздравление главе белорусского государства направил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. От имени турецкого народа и себя лично он адресовал самые искренние поздравления с Днем Независимости: "Мы рады стабильному развитию турецко-белорусских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и дружбе. Верю, что существующий конструктивный диалог и коммуникации между нашими странами способствуют миру и покою в нашем регионе в тот период, когда он сталкивается с различными вызовами, часть из которых имеют и глобальные последствия. Мы готовы работать над дальнейшим ускорением всестороннего сотрудничества, которое наши страны развили во многих областях и особенно в торгово-экономической сфере. Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу Беларуси - мира, процветания и благополучия", - говорится в поздравлении.

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын также направил поздравление: "Выражаю уверенность в том, что корейско-белорусские отношения дружбы и сотрудничества, вышедшие на новый этап развития после нашей с Вами встречи в Пхеньяне в марте этого года, будут расширяться и укрепляться во всех сферах в соответствии с интересами народов двух стран. Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья и еще больших успехов в Вашей ответственной работе для процветания страны, а дружественному белорусскому народу - благополучия".

Главу государства поздравил Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян: "Рад передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу дружественной Республики Беларусь - дальнейшего прогресса и процветания".

Поздравления также поступили от вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума и вице-президента, заместителя премьер-министра, министра по делам Президента шейха Мансура бен Заида аль-Нахайяна.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари в поздравительном послании отметил, что этот исторический день, посвященный освобождению Минска от нацистской оккупации, символизирует мужество, стойкость и непоколебимую решимость белорусского народа в его стремлении к свободе и суверенитету. Он подчеркнул, что этот день служит достойным напоминанием о выдающемся пути Беларуси к миру, стабильности и национальному единству. "Пакистан высоко ценит дружественные и конструктивные отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии и общих стремлениях к прогрессу. Подтверждаю приверженность Пакистана дальнейшему укреплению двусторонних связей в различных сферах на благо обеих стран", - говорится в поздравлении.

Президент Израиля Ицхак Герцог в поздравительном послании дал высокую оценку исторически сложившимся отношениям между народами Беларуси и Израиля: "Одним из проявлений этого является большое число граждан Израиля белорусского происхождения. Эти люди, наряду с еврейской общиной Беларуси, связывают наши два народа на протяжении поколений". Ицхак Герцог подчеркнул, что сейчас оба региона по-прежнему сталкиваются с серьезными вызовами на пути к обеспечению стабильности и безопасности. "Искренне надеюсь, что предстоящий год принесет нам мир, стабильность и процветание - на благо и во имя благополучия наших народов, - говорится в поздравлении. - Хотел бы еще раз, в этот знаменательный и праздничный день, от всей души сердечно пожелать всего самого доброго".

В поздравлении, поступившем от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, отмечается: "По случаю Дня Независимости вашей страны имеем честь направить Вашему Превосходительству самые сердечные поздравления, наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия, а Правительству и дружественному народу Республики Беларусь - дальнейшего прогресса и процветания". Поздравление также поступило от наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид передал Александру Лукашенко искренние поздравления по случаю Дня Независимости: "Пользуемся этой возможностью, чтобы пожелать Вам счастья и доброго здоровья, а дружественному народу Беларуси - дальнейшего прогресса и процветания".

Искренние поздравления по случаю Дня Независимости Беларуси от имени народа и правительства Египта направил Президент этой страны Абдель Фаттах аль-Сиси: "С чувством признательности отмечаю прочные узы дружбы и сотрудничества, которые связывают наши страны и успешно развиваются на протяжении последних десятилетий. Рассчитываю на дальнейшее укрепление египетско-белорусских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо наших дружественных народов. Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Беларуси - дальнейшего прогресса, процветания и успехов".

Президент Вьетнама, генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам отметил большие успехи Беларуси в социально-экономическом развитии, повышении благосостояния народа, а также укреплении роли и авторитета страны на международной арене. "В последнее время, особенно после установления между нашими странами отношений стратегического партнерства в мае 2025 года, двустороннее сотрудничество динамично развивается во всех сферах: политико-дипломатической, торгово-экономической, научно-технической, образовательной, культурной. Я убежден, что в новую эпоху отношения между Вьетнамом и Беларусью продолжат успешно продвигаться на благо народов двух стран, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и в глобальном масштабе. Пользуясь случаем, желаю Республике Беларусь процветания, ее народу - счастья и благополучия, а Вам, господин Президент, - крепкого здоровья, счастья и больших успехов на Вашем высокоответственном государственном посту", - говорится в поздравлении.

В адрес Президента Беларуси поступило поздравление от сопрезидентов Никарагуа Даниэля Ортеги Сааведры и Росарио Мурильо: "Мы присоединяемся к празднованию героического освобождения города Минска от нацистского ига 3 июля 1944 года - ключевого события в истории Беларуси. Это символ мужества, стойкости и непоколебимого духа белорусского народа, восставшего из пепла войны и построившего суверенную, процветающую нацию, гордящуюся своей самобытностью, - говорится в поздравлении. - Уважаемый брат Лукашенко, как Вы сами и говорили, день освобождения Минска - это второй день рождения белорусской нации. Этот день, имеющий глубокое патриотическое значение, объединяет всех белорусов вокруг ценностей свободы, мира и независимости. Мы выражаем Вам искреннюю признательность за Ваше руководство и преданность служению Беларуси на протяжении всех этих лет. Под Вашим руководством страна укрепила свой суверенитет, усилила социально-экономическое развитие и повысила свой престиж на международной арене. Поздравляем весь белорусский народ, который с заслуженной гордостью отмечает этот важный день. Пусть дух единства и приверженность будущему нации и впредь ведут Беларусь к новым достижениям и горизонтам прогресса, мира и братства".

Президент Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн передал самые теплые поздравления и наилучшие пожелания Александру Лукашенко и всему белорусскому народу. "Мьянма высоко ценит дружественные и конструктивные отношения, которые неуклонно развиваются между нашими двумя странами. Уверен, что благодаря дальнейшим совместным усилиям и тесному сотрудничеству отношения между Мьянмой и Беларусью поднимутся на новый уровень, способствуя процветанию и благополучию обоих государств", - говорится в поздравлении. Мин Аун Хлайн также упомянул о состоявшихся ранее продуктивных встречах и взаимных визитах, которые еще больше укрепили узы дружбы и сотрудничества, а подписанные документы заложили прочную основу для расширения взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса передал Александру Лукашенко, а также правительству и народу Беларуси самые теплые приветствия и наилучшие пожелания: "Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вашему Превосходительству крепкого здоровья и подтвердить наше стремление к дальнейшему укреплению прекрасных уз дружбы, существующих между нашими странами".

Король Марокко Мохаммед VI передал Александру Лукашенко теплые поздравления по случаю праздника и пожелал народу Беларуси дальнейшего прогресса и процветания. "Пользуясь этой возможностью, хотел бы отметить свое намерение продолжать совместную с Вами работу для укрепления двустороннего сотрудничества и его расширения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на благо развития дружбы и более тесных связей между нашими народами", - говорится в поздравлении.

Король Иордании Абдалла II от имени народа и правительства страны адресовал Президенту Беларуси поздравления с государственным праздником и пожелания всего самого наилучшего: "Примите мои искренние пожелания успеха и процветания вашей стране и народу".

Король Камбоджи Нородом Сихамони адресовал самые теплые поздравления по случаю Дня Независимости Президенту и народу Беларуси: "Высоко ценю дружественные отношения между Королевством Камбоджа и Республикой Беларусь и по-прежнему уверен, что в предстоящие годы наше сотрудничество будет продолжать углубляться как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, способствуя взаимопониманию, общему процветанию и устойчивому развитию".

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа направил поздравления от имени народа и правительства королевства: "Мы рады воспользоваться этой возможностью и выразить Вашему Превосходительству наши искренние пожелания крепкого здоровья и счастья лично Вам, а вашему народу - непрерывного прогресса и процветания".

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас адресовал Александру Лукашенко и дружественному белорусскому народу самые теплые поздравления и пожелания по случаю Дня Независимости: "Надеемся, что он принесет Вам крепкое здоровье и счастье, а вашей стране и народу - добро и процветание. Мы высоко ценим узы дружбы и взаимного уважения, связывающие наши государства, и прилагаем последовательные усилия для их всестороннего развития и вывода на качественно новый уровень. Высоко ценим солидарность Беларуси и ее поддержку палестинского народа в справедливом деле защиты его законных прав на свободу и независимость".

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун адресовал Александру Лукашенко и дружественному белорусскому народу искренние поздравления по случаю Дня Независимости и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. "Пользуясь данной возможностью, хотел бы отметить динамичный характер двусторонних отношений Алжира и Беларуси, особенно после Вашего визита в декабре прошлого года. Убежден, что предстоящее второе заседание совместной алжирско-белорусской комиссии в ближайшем будущем придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества и будет способствовать укреплению исторических уз дружбы между нашими народами, служа их интересам и устремлениям", - говорится в поздравлении.

Председатель Переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдель Рахман от имени суданского народа и себя лично пожелал народу Беларуси развития и процветания, а Александру Лукашенко - крепкого здоровья и счастья: "Пользуясь случаем, заверяю Вас в нашем твердом стремлении укреплять узы братства и прекрасные отношения сотрудничества, существующие между нашими двумя странами, на благо наших народов".

Президент Республики Чад Махамат Идрис Деби Итно от имени правительства и народа этой страны направил искренние и теплые поздравления Президенту Беларуси и всему белорусскому народу, пожелав мира и счастья. "С удовлетворением отмечаю наличие добрых дружественных и партнерских отношений между нашими двумя странами и выражаю пожелание видеть их более разнообразными и прочными", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости. Он также отметил, что национальные праздники служат важными моментами для размышлений о пути развития страны, ее вкладе в международное сообщество и стремлениях, которые определяют ее будущее. "Они также напоминают нам о ценности диалога и солидарности в решении глобальных проблем. Сегодня мир сталкивается с неотложными испытаниями: прекращением войн и предотвращением начала новых конфликтов, противодействием климатическому кризису, сокращением неравенства, а также ответственным управлением передовыми технологиями. Преодоление этих и других вызовов требует активизации усилий и приверженности многостороннему сотрудничеству ради обеспечения мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития и защиты прав человека. Пользуясь случаем, с удовольствием передаю свои наилучшие пожелания народу Республики Беларусь в этот знаменательный день", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев в поздравительном послании отметил, что белорусы совместно с народами антифашистской коалиции в жесточайших боях Второй мировой войны отстояли свободу и независимость. А сейчас жители страны не только свято чтут память о жертвах той войны, но и достойно двигаются вперед по пути суверенного развития своего государства. Он констатировал, что Беларусь плодотворно сотрудничает с ШОС в различных направлениях деятельности и эффективно координирует усилия с государствами - членами организации в противостоянии существующим вызовам и угрозам.

Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.