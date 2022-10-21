Инсайд от Лукашенко: СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости. "Это я по своему характеру… Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - отметил глава государства.