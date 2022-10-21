3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Инсайд от Лукашенко: СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами
Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет БелТА.
"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости. "Это я по своему характеру… Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - отметил глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе