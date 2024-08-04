ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Инспекция с воздуха в рабочее воскресенье. Что в центре внимания главы белорусского государства

Александр Лукашенко полетал над северо-западными районами Гомельской области и южными столичного региона. В центре внимания был ход уборочной кампании. Посмотрел глава государства на мелиоративные поля и предприятие "Славкалий".

Конец недели Александр Лукашенко провел на юге Беларуси. Президент посмотрел, как восстанавливается после июльского урагана самая пострадавшая область - Гомельская, а конкретно Мозырский район. И по сей день отдельные территории требуют пристального внимания местных властей и коммунальных служб. Ситуация находится на личном контроле главы государства: Президент заслушал доклады ответственных за наведение порядка в населенных пунктах и лесных массивах. Александр Лукашенко требует четкого выполнения взятых обязательств. Контроль на высшем уровне не ослабнет.

Также 3 августа глава государства посетил Петриковский район. Обсуждались вопросы развития аграрного сектора. Ключевая задача - наращивать технологичность отечественного АПК. Александр Лукашенко требует от руководства региона строгого соблюдения всех агротехнических процессов. Работа должна быть эффективной. Глава государства побывал на товарной ферме "Турок" - ее Президент назвал примером, к которому необходимо стремиться.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все