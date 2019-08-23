Интеграция, экономика и зарплаты. Президент обсудил с премьер-министром ряд принципиальных вопросов

Экономическая ситуация в стране, зарплаты, вопросы интеграционных объединений и развитие сотрудничества с рядом государств. Эти темы Президент Беларуси сегодня обсудил на встрече с премьер-министром. Глава государства интересовался, как идет проработка комплекса белорусско-российских вопросов. Важной темой встречи стали и зарплаты белорусов. Ольга Макей продолжит.

Начиная сегодняшнюю встречу, Президент так и скажет: интересуют вопросы принципиального характера

Касается это в первую очередь интеграционных процессов. Сергей Румас недавно вернулся из Кыргызстана, где проходил евразийский межправсовет. В следующем году в ЕАЭС председательствует Беларусь, поэтому важно держать руку на евразийском пульсе.

Кстати, еще во время Ежегодного послания Александр Лукашенко сделал акцент: приоритет председательства Беларуси, добиться, чтобы ЕАЭС стал полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех его участников. Важный вопрос и работа Союзного государства.





С момента питерской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина прошло больше месяца. Тогда главы государств фактически два дня вели переговоры нон-стоп.

Сейчас решение актуальных вопросов за правительствами. Об этом ключевой вопрос премьеру

Программу действий по реализации положений союзного договора рабочие группы двух стран уже проработали. Не исключено, что в сентябре на встречепремьеров Беларуси и России программу парафируют, т.е. поставят под документом подписи. Концепция проста: две страны - один рынок.

Для реализации задуманного разработали 28 дорожных карт (речь о создании общих рынков в разных сферах). Их подготовку завершат к 1 ноября.

Уже общаясь с прессой, Сергей Румас конкретизирует: все предприятия, где зарплата вдвое ниже средней по стране, у правительства на контроле. Ситуацию будут исправлять, как и отставание производительности труда от роста заработной платы.

Еще одной темой встречи стала логистика в торговле с Грузией

