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Интеграция, экономика и зарплаты. Президент обсудил с премьер-министром ряд принципиальных вопросов
Экономическая ситуация в стране, зарплаты, вопросы интеграционных объединений и развитие сотрудничества с рядом государств. Эти темы Президент Беларуси сегодня обсудил на встрече с премьер-министром. Глава государства интересовался, как идет проработка комплекса белорусско-российских вопросов. Важной темой встречи стали и зарплаты белорусов. Ольга Макей продолжит.
Начиная сегодняшнюю встречу, Президент так и скажет: интересуют вопросы принципиального характера
Касается это в первую очередь интеграционных процессов. Сергей Румас недавно вернулся из Кыргызстана, где проходил евразийский межправсовет. В следующем году в ЕАЭС председательствует Беларусь, поэтому важно держать руку на евразийском пульсе.
Кстати, еще во время Ежегодного послания Александр Лукашенко сделал акцент: приоритет председательства Беларуси, добиться, чтобы ЕАЭС стал полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех его участников. Важный вопрос и работа Союзного государства.
С момента питерской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина прошло больше месяца. Тогда главы государств фактически два дня вели переговоры нон-стоп.
Сейчас решение актуальных вопросов за правительствами. Об этом ключевой вопрос премьеру
Программу действий по реализации положений союзного договора рабочие группы двух стран уже проработали. Не исключено, что в сентябре на встречепремьеров Беларуси и России программу парафируют, т.е. поставят под документом подписи. Концепция проста: две страны - один рынок.
Для реализации задуманного разработали 28 дорожных карт (речь о создании общих рынков в разных сферах). Их подготовку завершат к 1 ноября.
Уже общаясь с прессой, Сергей Румас конкретизирует: все предприятия, где зарплата вдвое ниже средней по стране, у правительства на контроле. Ситуацию будут исправлять, как и отставание производительности труда от роста заработной платы.
Еще одной темой встречи стала логистика в торговле с Грузией
С поставками товаров через Украину возникают проблемы. Александр Лукашенко увидел в этом недоработки белорусской стороны и поручил правительству в вопросе разобраться.
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