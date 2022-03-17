Интервью Лукашенко телеканалу TBS: об Украине, России, свободе слова и подробностях переговоров с Путиным

Разговор о ситуации в Украине, об отношениях с Россией и личных контактах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.



Президент дал сегодня интервью японскому телеканалу TBS. Символично было выбрано и место беседы - Зеленый зал Дворца Независимости, где в 2015 встречалась "нормандская четверка" и вырабатывала пути урегулирования конфликта на Донбассе. В этих интерьерах состоялась беседа с ведущим Шигенори Канехира. Разговор длился полтора часа. Он затронул многие темы, однако в первую очередь украинские события и наше к ним отношение. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул теперь и для японского зрителя, что наших войск там нет и мы делаем все возможное, чтобы конфликт закончился как можно скорее. В конце концов именно мы стали инициаторами переговорного процесса. Президент ответил на все вопросы журналиста, откровенно дав оценку всем происходящим событиям.

Вы не сказали о главном. В данной ситуации ни один белорусский солдат в Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемые Западом (мы перевернули эту страницу), я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас эти переговоры в режиме видеоконференции продолжаются. Они идут.То есть мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину. Мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы эти переговоры закончились вот в этом зале. Символично, что в этом зале. Договоры в Минске были подписаны тогда по Украине. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент подчеркнул, что мы сторонники переговоров:"Мы хотим, чтобы там был мир. Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция", - заявил Александр Лукашенко.

"Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду: они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу - летательными аппаратами, вертолет и так далее", - перечислил факты белорусский лидер.

"Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать", - отметил Президент.

Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту. Убежден, что в ближайшее время этот конфликт - операция России - закончится миром. Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине (Путин - Зеленскому), я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент заявил, чтоРоссия в этой войне не проиграет. "В этом вы 100 % убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заметил белорусский лидер.











У России есть все основания не верить Украине на слово

У России сегодня есть все основания не верить Украине на слово - по опыту 2014-2015 годов, когда Минские соглашения были подписаны, но Киев их не выполнял. Как только договор будет парафирован, убежден Президент, огонь в Украине будет прекращен.

"Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Беларуси, как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор"

, - заявил глава государства.

По его словам, Россия исходит в том числе из недавнего прошлого:

"В 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооруженные силы развели, и чем это закончилось… Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины".

"Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции. И она обязательно их добьется"

, - уверен белорусский лидер.

Как Украине достойно выйти из создавшегося положения

"Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такая ситуация больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное - мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора"

, - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе российско-украинских переговоров, возможно прекращение огня.

"Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор"

, - заявил глава государства.

Кто может прекратить эту войну: ООН, посредники, в том числе Китай, или кто-то другой?

"Все, кого вы назвали, они так или иначе влияют на ситуацию вокруг Украины. Но не более того. Никакая Организация Объединенных Наций ни одной войны не остановила. Не остановит и эту. Точно так и другие государства"

, - заметил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По словам японского журналиста, сам фактинтервью с белорусским лидером стал для него значимым событием, которого он ждал почти полтора года. Именно столько времени прошло с момента запроса интервью.

Шигенори Канехира, ведущий японского телеканала TBS:

Отношение к российской военной спецоперации: что за договор предлагает Россия Украине? Перспективы размещения на территории Беларуси ядерного оружия: просил ли об этом Путин? Распад СССР: трагедия или естественный поворот истории? Личный взгляд Президента Беларуси. И снова про Украину: кто и как сегодня может остановить конфликт?