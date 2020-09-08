Интервью президента: события в Беларуси, попытки вмешательства извне, отношения с Россией

Откровенно на все острые темы. Сегодня президент дал большое интервью ведущим российским СМИ. В Минск приехали известные журналисты, которые представляют влиятельные медиа наших соседей. Это "Первый канал", "Россия 1", Russia Today и "Говорит Москва". Как заметили наши коллеги, белорусская политика сейчас в топах информационных агентств по всему миру. Россиянам важно знать правдивую информацию от первого лица. Александр Лукашенко открыто рассказал о том, что происходит в нашей стране. Отдельно коснулись перспектив развития отношений и интеграции с Россией. Много было на злобу дня. Интервью длилось больше двух часов. О самых интересных моментах и атмосфере беседы наш обозреватель Наталья Бреус.





Большое интервью А. Лукашенко российским СМИ

На этой встрече все те, кто в особом представлении не нуждается - знакомиться точно не нужно. "Первый канал" и "Россия 1" командировали в Минск известных политобозревателей Антона Верницкого и Евгения Рожкова. Здесь же сразу два главреда. Роман Бабаян руководит радиостанцией "Говорит Москва". В июле именно это радио стало лидером рейтинга по цитируемости в СМИ. Медиаменеджера Маргариту Симоньян - главного редактора Russia Today - не раз вносили в список самых влиятельных женщин.

Еще утром Симоньян как мастер информационного фронта дала понять, что стоит ждать эксклюзива из Минска. Позже она скажет: белорусская повестка сегодня интересует весь мир.

В самой Беларуси утро началось с новости об очередных "политических вояжерах" из так называемого штаба оппозиции. Об этом тоже зашла речь. Впрочем, избегать, казалось бы, острых тем не в традиции Александра Лукашенко.

Как правило, на таких интервью гости делают крен в сторону белорусско-российской повестки. В этот раз о перспективах развития отношений стран тоже звучало. Здесь Лукашенко остается последовательным приверженцем интеграции на равноправной основе. Еще раз прошлись по истории с задержанием вагнеровцев. Президент добавил деталей, но суть остается прежней: Минск демонстрировал транспорентность и готовность к диалогу. Но все-таки как никогда много говорили сегодня именно о внутренних делах Беларуси. Поствыборное время принесло немало информационных поводов. Президент в который раз обращает внимание на беспрецедентное давление и вмешательстве извне в дела нашей страны. В первую очередь в информационном поле. Все же понимают: сегодня Беларусь - завтра Россия.

А. Лукашенко: Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия

"Блицкриг не удался!" Это так Лукашенко высказался о попытках снести власть по методичке цветных революций после выборов. Серьезных причин и основы для таких сценариев в Беларуси нет. Но волнений хватило всем. Телеграмеры до сих пор будоражат людей. Минск до сих пор по воскресеньям бузит. Но любые перемены, о которых твердят оппоненты, должны идти исключительно по конституционному пути. Это дело времени. Сегодня же важно в первую очередь в глобальном смысле устоять и защитить страну.

Президент: Не позволю разрушить то, что создавалось в стране поколениями людей

За четверть века в Беларуси сделано немало в самых разных сферах - от земли до IT. Есть чем гордиться. Оттого так до сердца воспринимает Александр Лукашенко попытки начать новый этап в стране с пепелища. Кто бы смог на это спокойно смотреть?

Больше двух часов белорусский лидер общался с журналистами. Несмотря на то что заготовки у российских журналистов были острые, расходились на позитиве. Позитивная повестка сейчас всем не помешает. Наши коллеги по итогам беседы поделились: было интересно и на злобу дня. У россиян есть запрос на правдивую информацию о том, что происходит у соседей.

М. Симоньян об интервью с А. Лукашенко: оно было искренним и во многом личным

"Разговор с президентом был откровенный. Я, честно говоря, даже не ожидал. Думал, что Александр Григорьевич все-таки начнет от нас что-нибудь скрывать". Антон Верницкий признался, что к интервью представители российских СМИ постарались подготовиться тщательно, учесть все информационные поводы и темы. "Мы подготовили острые вопросы. Сидели вчера все вместе (каналы объединились) и попытались выводить его на эти вопросы. Но на некоторые темы он вышел сам, даже без вопросов, - рассказал он. - Опирались, как и многие белорусы, на информацию в интернете. Информации предостаточно с обеих сторон - и со стороны официальных властей, и со стороны оппозиции, которая выходит на улицы. Надо только анализировать и соображать".