Интервью телеканалу "Россия", вторжение в Курскую область, кадровые назначения - расскажем о рабочей неделе Президента в рубрике "Время Первого"

Эскалация со стороны Украины, вторжение в Курскую область - это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия по применению ядерного оружия. Об этом заявил наш Президент в интервью телеканалу "Россия". В эфире появились новые фрагменты, и они, конечно, в топе мировой повестки.

Время диктует темы разговора - Украина, недавний инцидент с беспилотниками, инсинуации на тему отвода и возврата войск к белорусско-украинским рубежам. И август на календаре, как не вспомнить события 2020 года? Так пойдет ли Батька на следующие выборы?

А также кадровые назначения. Какой "конкурс" сейчас на большие должности из реестра Президента? И про жизнь в формате "за Первым". Подробности в рубрике "Время Первого".

Тот самый момент, когда среди лиц ищешь хорошо знакомые. Кадровый день все-таки. Кабинет Петр Пархомчик освободил для Виктора Каранкевича, он на его место вице-премьером! Кстати, новость о будущем назначении ему заранее сообщил по телефону глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Любой кадровый день - это про залезть в душу. Журналисты Пула тоже этим грешат, а сколько любопытных со стороны. Но у Президента всегда железные аргументы. Каких эмоций ждали от Пархомчика любители посудачить, не будем развивать тему. А вот тем, кто боится конкуренции, стоит поучиться.

Виктор Каранкевич в вице-премьеры. За ним остается энергетика, теперь еще добавится промышленность и все, что связано с устранением последствий урагана. Пообещал, что будет всегда доступен для журналистов.

"Боюсь, Виктор Михайлович, что Вы там из-за характера такого аккуратного и по молодости как-то осторожничать начнете в самом начале. Но вы должны понимать, что спокойной жизни не будет", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пархомчик уехал в Брест губернатором. Промышленник, которому и уборочной теперь придется заниматься.

"С сельским хозяйством вы там разберетесь вместе с Михаилом Ивановичем Русым. Заявил о том, что с Пархомчиком, мне так сказал, не прогадали, мы там порядок наведем", - сказал Президент.

Вакансию министра энергетики после перехода Каранкевича в вице-премьеры Президент закрыл, назначив Алексея Кушнаренко. Эту должность, как выяснилось, он ждал долго.

"Я внимательно присматривался к вашей кандидатуре уже несколько лет, можно сказать, с 2020 года", - подчеркнул глава государства.

А вот репутацию ведомства, где прогремели коррупционные дела, придется восстанавливать новому руководителю БелЖД Валерию Вереничу.

Президент назначил и пул региональных управленцев. Александр Лукашенко пообещал законодательные изменения, чтобы четко знали, какие у них полномочия.

"Вы президенты на этом клочке земли в своем районе. Вы должны вмешиваться в любые вопросы, если вы видите, что они не так решаются, как должны решаться", - подчеркнул глава государства.

Как же формируют кадровый реестр Президента? Там, оказывается, целый конкурс.

Президент требует, чтобы на каждую должность, которая находится в его реестре, было минимум три кандидата. Поэтому по отдельным должностям у нас их даже больше в реестре. И второй важный момент - это то, чтобы мы видели кадровую лестницу или кадровую иерархию движения того или иного кандидата с должности на должность. Президент не очень любит, когда кандидаты перемещаются по горизонтали, допустим, из района в район. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Новые кадры - разговоров, кривотолков - на денек, а вот с любым интервью нашего Президента это про надолго в повестке. Приехали глава ВГТРК и журналист Евгений Попов, муж Ольги Скабеевой, вместе они ведут программу "60 минут".

"Я и Евгений, безусловно, были инициаторами этой встречи. Это одна из самых важных и, конечно, информационно интересных тем, что думает Александр Григорьевич о текущей ситуации", - поделился гендиректор Всероссийской государственной телерадиокомпанииОлег Добродеев.

И даже, если приезжают гости большой командой с тонной своей аппаратуры, они все равно в гостях. Президент-то наш. За картинку отвечаем. Интервью пишется в полумраке, специально выставлен свет, чтобы получить такой эффект. Кто-то, может, скажет, сонная обстановка, но ответы Лукашенко и в напряжении держат, и бодрят.

Последнее время из Беларуси делали врага России. Все из-за Курской области, искали связь с июльским отводом войск на белорусско-украинской границе.

"Как Вы восприняли вторжение Украины в нашу Курскую область?" - спросил журналист телеканала "Россия" Евгений Попов.

Военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Но в чем опасность? Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Александр Лукашенко

Свое июльское решение об отводе войск Первый прокомментировал исчерпывающе: "Что касается, вот, ввели-отвели, когда у нас был парад, переместилось в Беларусь немало летательных аппаратов, вертолеты, самолеты и прочее. Они участвовали в нашем параде. И подразделения сухопутных войск тоже были перемещены в Беларусь. Они видели перемещение к нам. И они подумали, что, как они сказали, Путин опять будет наступать с территории Беларуси. Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тыс., отвели. Убрали оттуда. И мы те, которые дополнительно вводили, мы тоже их отвели. Вот в чем был смысл".

Сейчас на белорусско-украинском направлении дополнительное усиление. Все из-за недавнего инцидента с беспилотниками.

"Почему мы жестко отреагировали на это? Потому что уже надоело. Они постоянно нарушают восточную часть нашей границы", - подчеркнул глава государства.

Разговор о безопасности на неделе Президент продолжил с силовым блоком. Ситуация на белорусско-украинской границе в числе главных.

"Материалы я получил, карты у меня соответствующие есть. Ваши предложения. Что будем делать здесь дальше?" - задал вопрос Президент.

Усиливается южное операционное направление, соответствующая группировка войск, которая уже находится в районах пополнения задач, готовы реагировать на любые провокации со стороны уже в агонии находящегося режима Украины, потому что, к сожалению, в адекватности действий мы не можем быть уверены, и что они могут нам подкинуть. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Беглых тоже вспоминали. В преддверии президентской кампании они начинают проявляться. В основном это пакости из серии "фейкньюс". Все эти разговоры про обмены, размены, помилования. Да, на неделе Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Никого не менял. Вину они признали, раскаялись и сами обратились к Президенту с просьбой о помиловании. Вот шанс реабилитироваться.

Хотя, говоря о репутации, "отмотать назад" всегда очень сложно. Это и про некогда наших партнеров. Ничего, нашли других. Например, инициатива "Глобальный юг". Наш Президент по приглашению премьера Индии принял участие в одноименном саммите. Участники - страны Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Тихоокеанских островов. Темы для обсуждения - миропорядок, политические конфликты, продовольственные и энергетические кризисы, спровоцированные не странами "Глобального юга".

Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на юг и восток. Александр Лукашенко

А сейчас расскажем, как вообще готовят такие мероприятия. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт проверила, чтобы на рабочем месте Первого было все необходимое. И главный план был в идеале.

На этой неделе все публичные мероприятия Президента были в Минске, но а что, если Пул на выезде. Тогда начинается другая командировочная жизнь со всеми ее прелестями. Хватает баек про лакшери, когда мы "за Первым". Но обычно все куда скромнее. Когда работа кипит, уже на счет быта рефлексируешь после того, как репортаж выйдет в эфир. Бывало, в регионах и кабинет главы райисполкома или губернатора занимали. И вот недавно были в библиотеке, там наш временный пресс-центр.

Президент у нас народный. Быть проще во всем и идти от жизни - его философия. Быть проще - это вообще не всем доступное искусство. Но Первый, если надо, умеет заземлить: "Вот обязательно надо было купить что-то импортное. Если не Гуччи и Версаче, то все. Ты уже никакой. Я ношу белорусские костюмы".

Съездили в то самое ателье, где шьют себе обновки Президент, правительство и телевизионщики. А вообще может любой желающий, только у них сейчас заказов уйма, поэтому временный "стоп". Конечно, интересно узнать, требовательный ли клиент Лукашенко. Спросили у главного конструктора, которая работает с ним уже почти 10 лет.

В принципе, никакого дискомфорта я не испытываю. Ведет себя, как обычный человек. С ним можно и пошутить, и посмеяться. Самое сложное было начать. Было страшно первый раз, а потом как-то уже вот работается и работается. В принципе, мне нравится все, что я делаю. Ирина Петрова, ведущий конструктор отдела подготовки производства службы по оказанию бытовых услуг

У Первого гардероб на все случаи. Мероприятия разного характера - от официальных до неформальных. Нужно учесть все. В последнее время в рабочих поездках Первый часто одет в лен.

"Нам привезли ткань Оршанского льнокомбината, была задача что-то из этого сделать интересное и удобное, чтобы было комфортно. Именно одежда, которую можно в командировку одеть и комфортно себя чувствовать. Наш оршанский лен - замечательная ткань. Они очень здорово продвинулись в качестве технологий. И я, и портные, которые шьют эти костюмы и все другие вещи, обязательно отсматриваем все и зарубежные поездки, и по нашей стране рабочие визиты. Очень гордимся, когда он в нашей одежде, и хорошо выглядит, ему комфортно. Это здорово помогает в работе", - рассказала Ирина Петрова.