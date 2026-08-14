"Истина на земле": Лукашенко в Житковичском районе обсудил развитие фермерства

Чего не хватает на Полесье и как в целом развивается сельское хозяйство на Гомельщине на примере частного бизнеса и госструктур, говорили 14 августа в Житковичском районе Гомельской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил одно из самых успешных хозяйств региона, поговорил с его основателем. Такие дискуссии с представителями бизнеса на земле могут менять в целом отношение к некоторым вопросам.

Гомельская область сейчас по намолоту зерна в уборочной идет четвертой. Совсем немного им осталось до 1 млн т. Ход кампании в августовских командировках Президента обсуждается всегда, но главной темой все-таки было заявлено развитие фермерства в стране.

Развитие фермерства в стране

Сразу с ходу встречали Президента губернатор Гомельской области Иван Крупко и глава района Владимир Антоненко. Говорили о рентабельности хозяйств, конкретно об истории с Михаилом Шрубом, известным в регионе фермером.

"Идет развитие по производству молока и говядины. Фермер готов построить новый молочно-товарный комплекс", - доложил Иван Крупко.

Крестьянское хозяйство Михаила Шруба

Само хозяйство так коротко и называется - "Шруб", узнаваемый бренд не только в Гомельской области. Держат стада, производят молоко, перерабатывают мясо, выращивают овощи, и многое из этого доводят "до прилавка". Бизнесу 30 лет. Начинали с 30 гектаров земли, разрослись больше чем до 7 тыс. гектаров.

"Самое главное для тебя - это наследники", - обратился к Михаилу Шрубу Александр Лукашенко.

К основной теме перешли сразу после основных цифр от губернатора. Президент обозначил ориентиры по уборочной.

"Рапс закончили полностью, намолотили 140 тыс. т с прибавкой 69 тыс. т. Сегодня имеем валовой объем уборки 983 тыс. т, ожидаем - 1 млн 50 тыс. т. За 2-3 дня закончим уборку. Кукурузы планируется собрать 450 тыс. т и таким образом выйти на общий валовой сбор в 1,5 млн т зерновых", - сказал губернатор Гомельской области.

Корм в поймах Припяти

Земля - одна из важных деталей именно в Гомельской области. Трава из пойм Припяти - идеальный корм, с максимальным содержанием белка и правильной клетчатки, сказывается на удоях. Вопрос: как ее получать в нужных масштабах?

Глава государства отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. В связи с этим он предложил подумать, какая техника позволяет провести соответствующие работы на должном уровне.

"Нам надо подумать над техникой для кошения пойм рек. Я о чем говорю? Малые косилки, малые тракторы, рулонный пресс - скосил и в пленку завернул", - отметил Президент.

Он поручил взять этот вопрос на контроль и отметил, что кошение пойм позволит вернуть в оборот определенное количество неиспользуемых земель. "Нам поймы надо косить везде, мы теряем огромное количество земель. Там корм хоть и не бесплатный, но дешевый", - сказал Александр Лукашенко.

Он также отметил, что этот вопрос актуален прежде всего для Гомельской области. "Я вижу: некоторые косят, а некоторые нет. Поэтому под ответственность губернатора: надо пойму косить", - поручил глава государства.

Из таких деталей и состоит успешность фермерских хозяйств: за травой съездить не поленились, построили фермы хозметодом. Как говорят фермеры, лишних денег-то ведь нет, несмотря на госпомощь.

Президент обратил внимание на Программу развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Цель этой стратегии - прийти к конкретному результату, на что и указал глава государства. "В этом результате суть всей полесской программы, которую мы делаем, вкладываем немалые деньги", - подчеркнул он.

"Основные показатели: в прошлом году 27 тыс. т молока произвели, 32 тыс. т продали, зерна, включая кукурузу, - 7 тыс. т. Мы делаем ставку на кукурузу. Чистая прибыль - 20 млн, тоже неплохо. Мы растем по молоку, есть устойчивый рост. Я надеюсь его сохранить", - отметил основатель крестьянского хозяйства.

Земля для работы

Еще одна тема - земля в принципе. Все хотят расти и расти по соседству. Принцип: кто успешнее, у того должно быть и больше возможностей, понятен. Но есть и временной фактор: кто-то в этом бизнесе дольше, больше запас прочности.

Например, крестьянское хозяйство Михаила Шруба взяло себе для расширения убыточное хозяйство "Люденевичи". Но что такое взяло? Государство пересмотрело долги, передало базу, договорились по инвестициям. Если все будет, Люденевичи станут хозяйством Шруба.

"Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает, земли. Ты знаешь, это проблема. Вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше: отдайте ему в разных местах там хозяйства. Ну что, если за 300 км у тебя хозяйство, хозяйство целое, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая", - отметил Президент.

"Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. А чем мне людей кормить, только хлебом? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермеров, чтобы они занимались этими вопросами комплексно", - пояснил он.

Александр Лукашенко обозначил условие, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства: "Главное - результат. Пришло время отходить от хотелок".

"Говори правду, так, как ты думаешь. В противном случае для чего я сюда приехал? Для будущего развития страны мне нужна истина", - констатировал Александр Лукашенко.

Что точно можно считать твердым результатом для всех - уровень зарплаты. В хозяйстве Михаила Шруба она больше 3 тыс. рублей на рядовых позициях и существенно больше - у технологов.

Овощи - тоже специализация крестьянского хозяйства. Глава государства ознакомился с технологией сортировки, хранения, предпродажной подготовки, переработки овощей. Руководитель хозяйства рассказал Президенту о строительстве овощехранилища и используемых технологиях.

Продукты от Шруба

Попробовать соленья, колбасы, сало с Гомельщины можно и в Минске. Поставляют готовые продукты в три крупные сети, ориентируются на и без того загруженных хозяек. К мясному у всех присутствующих - особая любовь.

Итоговый вывод: ни одно фермерское хозяйство не могло бы эффективно работать без госпрограмм и глобальной поддержки государством агросектора. Сейчас в стране приходит время дотации разумно уменьшать, что не проблема для эффективных руководителей и большая проблема для неэффективных.