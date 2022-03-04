Исторический момент - Президент Беларуси поставил подпись под решением республиканского референдума

Сегодняшний день однозначно войдет в историю современной Беларуси! Глава государства поставил подпись под решением республиканского референдума. Под нашим с вами решением. 27 февраля белорусы определились, как будет жить и развиваться страна в будущем. И эти намерения сегодня подтвердили на торжественной церемонии во Дворце Независимости.

Итак, за изменения и дополнения проголосовали 82,86 % белорусов.

Но впереди еще много работы. Пересмотр законных и подзаконных актов. На это отведено два года. Одно из новшеств - конституционный статус Всебелорусского народного собрания. На его рассмотрение может быть вынесен любой важный для государства вопрос. В законе о ВНС планируется предусмотреть и другие полномочия для данного органа. При этом Беларусь останется сильной президентской республикой. Однако некоторые прежние функции главы государства будут распределены между правительством, парламентом и исполкомами. Сегодня Александр Лукашенко не только прокомментировал важность основных конституционных положений, но также много было сказано и о текущей ситуации. Наш Президент еще раз подчеркнул: у белорусов нет никакого основания для беспокойства - наша армия не принимает и не намерена принимать участия в спецоперации в Украине. Мы не собираемся вмешиваться ни в какой конфликт. Если белорусы и будут воевать, то только на своей земле. Илона Красутская обо всем по порядку.





Три года большой работы над Основным законом страны. Заседания Конституционной комиссии, рабочей группы, работа юристов. Диалоговые площадки. Высказаться мог каждый. Более миллиона белорусов участвовали в разработке и обсуждении изменений в Конституцию. Итоговый проект - и большинство голосов за на республиканском референдуме. Новую редакцию Конституции писали всей страной - это наш народный документ!





Это медиалица нашей новой Конституции. Кто-то был в составе комиссии или экспертной группы. Высшие должностные лица, политологи, активисты - всем хватило командировок по стране. Представляли правки, советовались и спрашивали мнения людей. Конечно, начинать было непросто. Но, учитывая все происходящие в последние годы события, понимаешь всю ценность этой работы.

Сегодня в прямом эфире и в присутствии более тысячи приглашенных Президент подписал решение республиканского референдума - принять изменения и дополнения Конституции. Исторический момент, значимость которого еще предстоит нам всем осознать.

Путь к конституционным изменениям был непростым. Пандемия, потом события 2020-го, инфовойна, попытки втянуть Беларусь в международный скандал. А к самому референдуму… Украина. Нашему Президенту неоднократно приходилось отвечать на вопрос: зачем нам новая Конституция? Никто и не говорил, что прошлый Основной закон был плох. С ним мы многого достигли. Постепенно развивались как независимое государство. Со своей сильной промышленностью, социальными гарантиями, мы укрепили оборону и стали инициаторами многих процессов в Евразии. Но время и геополитические процессы, от которых мы не можем абстрагироваться, показывают, насколько значим этот народный выбор.





А. Лукашенко: Мы вместе определили контуры идеологии белорусского государства, источником которой является наш Основной закон





Новый Основной закон вступит в силу через 10 дней - в День Конституции. Беларусь останется президентской республикой, но часть полномочий и, конечно, ответственность, которые прежде были прерогативой главы государства, разделят между собой другие органы власти. Новый орган - Всебелорусское народное собрание, его полномочия никак не пересекаются и не мешают президентским. И еще важный момент. Сохраняются все социальные гарантии: выплаты, пенсии и поддержка многодетных.





Новая Конституция вступит в силу 15 марта





Непрекращающаяся атака на нашу страну всех встряхнула. Сегодня равнодушных нет. Каждый белорус понимает: промолчи, останься безучастным, нам что-то попытаются "посоветовать", а потом в ультимативной форме выставят список условий. Президент обратился к белорусам.

Действительно многие вещи относительно Украины, нашей непричастности к российской спецоперации и в целом безопасности белорусов Президенту сейчас приходится повторять каждый день. Безусловно, людей можно понять. Всеобщая паника накладывает отпечаток. Но даже в такое сложное время, публично сказав об обиде за некое недоверие, Александр Лукашенко убедительно дает понять, что всегда отвечал и отвечает за свои слова.







Суверенитет, историческая память и патриотизм - концепты новой Конституции



