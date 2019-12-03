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Итоги большого переговорного дня в Белграде

Завершился большой переговорный марафон в Сербии.

Двустороннее партнерство Минска и Белграда главы государств обсудили в формате один на один.

Особое внимание экономическому сотрудничеству. Цифры совместной торговли заметно снизились. Обращаясь к своему коллеге, Александр Лукашенко выразил уверенность, что страны выведут отношения на более высокий уровень, в том числе в торговле, что скажется на увеличении товарооборота. Президент Сербии не сомневается, что визит белорусского лидера станет стимулом для развития отношений между странами и увеличит нашу торговлю до отметки в 500 миллионов долларов. Накануне главы государств уже провели переговоры за неформальным ужином. Почти весь разговор был посвящен обсуждению политической обстановки, которая складывается вокруг государств.

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Сегодня акцент сделали на том, как в современных реалиях дальше выстраивать двустороннее экономическое партнерство. Александр Лукашенко пояснил, что крупные геополитические игроки, чтобы выжить в конкуренции, создают напряженную обстановку в мире. Но несмотря на эти условия, Беларуси и Сербии все равно по пути.

Переговоры в формате один на один прошли в теплой дружеской атмосфере

и продлились больше запланированного. Не дожидаясь окончания официальных мероприятий, лидеры сразу обменялись подарками и после присоединились к белорусско-сербскому диалогу в расширенном составе.

А. Лукашенко: Мы никогда не ставили друг другу условий

Особенность двусторонних отношений в том, что страны никогда не ставили друг другу предварительных условий, отметил Александр Лукашенко. Наше партнерство держится исключительно на дружбе и доверии. И сегодня их подкрепили новыми договоренностями. Так, в присутствии президентов был подписан пакет документов. Стороны будут совместными усилиями развиваться в области инноваций и цифровых технологий. Ученые в ближайшие два года планируют осуществить 10 совместных проектов в различных сферах. Кроме того, Александр Лукашенко сегодня выступил перед депутатами сербского парламента. Президент пригласил их открыть для себя Беларусь, а также предложил присоединиться к масштабной инициативе по укреплению мировой безопасности.

Беларусь и Сербия подписали контракты на $120 млн

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Кроме того, сегодня в Белграде прошел двусторонний бизнес-форум. Договоренности деловых кругов о поставках белорусской продукции составили 120 миллионов долларов. В первую очередь речь о закупке нашей сельхозтехники. Кроме этого, Сербия продолжит переоснащение пожарного автопарка. Рассчитывает в этом вопросе и на белорусскую сторону. Прорабатывается вопрос создания совместных производств. Подробности второго дня официального визита Президента в Сербию в

"Панораме"

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