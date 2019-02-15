Начнем с итогов большого переговорного марафона в Сочи. Главные политические новости всю неделю приходили именно из этого российского города. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели несколько раундов переговоров. Много лидеры общались и в неформальной обстановке, в том числе с коллегами из Ирана и Турции. Сегодняшний день в Сочи был посвящен гуманитарному сотрудничеству Минска и Москвы. Это стало полной ревизией взаимодействия государств в этой сфере. Обсуждение проходило в образовательном центре "Сириус". Как заявил наш Президент, Беларусь будет перенимать передовой опыт России в образовании, в том числе в развитии национальной системы подготовки перспективных кадров. Разговор с профильными министрами касался также развития спорта и сферы культуры. Помимо совещания главы государств вместе осмотрели комплекс, пообщались с его воспитанниками, среди которых есть и талантливые ребята из Беларуси. Безусловно, детали сочинского диалога активно интересовали многочисленную прессу, которая все эти дни пристально следила за общением лидеров двух стран - от экономической составляющей переговоров, вопросов международной проблематики и, конечно, союзной интеграции. Свой взгляд на все эти темы и итоги встреч Александр Лукашенко и Владимир Путин озвучили журналистам. Но это не стало точкой в многодневном переговорном марафоне. Сразу после общения с прессой президенты Беларуси и России отправились на сочинскую арену "Шайба", чтобы принять участие в хоккейном матче. Забегая вперед, стоит отметить, что лидеры сражались за одну команду. Все подробности у нашего политического обозревателя Ольги Макей.

Масштабный образовательный комплекс "Сириус"

Ровно пять лет назад в эти февральские дни весь Сочи жил только одним - Олимпиадой. Тогда что только не писали про спортивные объекты: разберут, перевезут. Мол, пустовать будут, а содержать их дорого. Но спустя годы уже никого не удивляет, что зимние виды, как бы парадоксально это ни звучало, прописались в субтропиках. Все спортобъекты заняты. Применение нашли даже медиацентру, где во время Олимпиады работали журналисты. Там теперь масштабный образовательный комплекс "Сириус". Название этого образовательного центра знает каждый российский школьник, но попасть сюда могут только самые одаренные. Обучение сразу по трем направлениям: наука, спорт, искусство. Каждый месяц сюда приезжают около 8 сотен юных талантов.





В одном кампусе вместе живут математики и биологи, музыканты и артисты балета, хоккеисты и шахматисты. Спортивные навыки оттачивают на олимпийских объектах.

24 дня - столько длится смена, дети в возрасте с 10 до 17 лет проходят углубленную подготовку с лучшими российскими преподавателями. В образовательных программах не раз принимали участие школьники и преподаватели из Беларуси.

Москва и Питер – это города, где Илья и Андрей учатся в вузах. Вообще они белорусы. Именно этим ребятам удалось пробиться через сложнейшее сито отбора, чтобы попасть в первый в истории центра практикум-акселератор для студентов. Молодые айтишники 2 недели занимались заочно, еще 2 - в "Сириусе".



Студенты-белорусы здесь и правда первопроходцы. Научно-технический университет "Сириуса" еще на стадии формирования. Главная идея – это профессиональная поддержка талантливой молодежи и стажировки в крупнейших компаниях. Вообще, глобальная цель "Сириуса" - это выявление и развитие одаренных детей. Для них помимо учебы – мастер-классы и встречи с самыми известными людьми. Сегодня в гостях Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Эта лаборатория - одна из первых в создающемся университете. Юные биологи уже легко разбираются в структуре ДНК и строении иммунной системы. Это занятие как раз посвящено генной инженерии. Кажется, о тонкостях своей науки они уже знают не меньше преподавателя из МГУ, но вряд ли представляли, что однажды в их классе появятся сразу два президента.

Тем временем в соседней аудитории занимаются выпускники программы "Яндекс". Всего четверо ребят, среди которых знакомые нам Илья и Андрей. Рассказывают о своих разработках.

В "Сириусе" развивают и спорт. Под рукой ведь столько олимпийских объектов. Пока это шахматы, фигурное катание и хоккей. В последнем здесь используют интеллектуальную систему для отбора спортсменов. "Айсберг", так называется этот компьютерный скаут, анализирует миллион записей матча и отмечает 500 параметров по каждому игроку: удары, блокировки, владение шайбой. Рядом и галерея юных художников, скульпторов и даже гончаров. Словом, занятия здесь найдутся всем.

Свой детский технопарк скоро появится и в Беларуси. Из названия ясно, что упор на ІТ-направления. Но развивать будут и другие сферы, самые востребованные на рынке труда. Проект однозначно будет масштабным. А опыт "Сириуса" пригодится.

Как скажет Владимир Путин, гуманитарная сфера сегодня чрезвычайно важна. Это основа развития мира. Действительно, в науке, образовании нельзя отстать ни на шаг. И конечно, хорошо, когда вложенные знания остаются в стране.



В научной сфере Беларусь и Россия с 2000 года реализовали 57 программ по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции. Конечно, ученых важно мотивировать. Предложение звучит от министра науки и образования России.

Что касается культуры, две страны объединяют и масштабные форумы: "Славянский базар", "Лістапад", художественные выставки и совместные съемки кинофильмов. Но министры сходятся во мнении: от столичных проектов пора переходить к региональным. Речь, в частности, о гастролях артистов не только в Минск или в Москву, но и в глубинку. Что касается спорта, российские тренировочные базы готовы принимать белорусских спортсменов. Наши футболисты со следующего сезона перестанут быть легионерами. Поднимали и проблему отсутствия в Беларуси сильных тренеров по фигурному катанию и фехтованию.





У выхода из зала переговоров президентов ожидало огромное количество репортеров

Желающих задать вопрос было столько, что пришлось установить едва ли не зрительскую трибуну, чтобы всем журналистам было видно и слышно. Конечно, первый вопрос касался налогового маневра. Да, эта тема все еще висит в воздухе, но Александр Лукашенко однозначно разрушил все домыслы.

Судя по вопросам, российских журналистов сегодня больше интересовали не итоги переговоров по гуманитарной сфере, а подтверждение или опровержение из уст лидеров тех или иных слухов. Вот очередной вопрос был о суверенитете Беларуси в контексте интеграции.





На сочинской арене "Шайба" лидеры сыграли в хоккей





После переговоров президенты отправились на один из олимпийских объектов. Но это была уже неофициальная часть встречи. На сочинской арене "Шайба" лидеры сыграли в хоккей.





Александр Лукашенко, который, как правило, проводит по несколько хоккейных тренировок в неделю, на лед вышел на полчаса раньше Владимира Путина. Вместе с сыном Николаем и другими участниками команды отрабатывали броски по воротам.

Матч проходит без зрителей, среди болельщиков - только журналисты. Хотя если бы билеты на такой поединок продавались, был бы аншлаг: такое увидишь не часто. До этого лидеры Беларуси и России выходили на лед вместе пять лет назад. Поболеть за команду двух президентов сегодня пришли и дзюдоисты, вчера с ними встречался Владимир Путин.

На джерси белорусского лидера - номер 1, у российского - 11. Оба президента в красно-белой форме. Каждый - в цветах своих национальных сборных, но играют в одной команде - за "Тигров". В противниках - "Медведи".

Игра - три периода по 15 минут. За это время "Тиграм" удалось разгромить "Медведей". Счет - 16:1 в пользу команды президентов.

Такого высокого темпа, конечно, порой не хватает решению некоторых вопросов между Минском и Москвой.

Такой бы высокий темп решению некоторых вопросов. Все же в одной команде. Не только в хоккее, но и в Союзном государстве.