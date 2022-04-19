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Итоги большого совещания во Дворце Независимости - обеспечить законность и правопорядок, уметь противостоять актуальным вызовам
Об обеспечении законности и правопорядка в стране сегодня говорили во Дворце Независимости на большом совещании.
Разговор в таком формате планировался еще в январе на встрече Президента с генеральным прокурором. Сегодня за одним столом руководители госорганов, губернаторы, прокуроры и представители силового блока. В фокусе внимания недостатки. В этом направлении для эффективной работы нужен критический взгляд, даже несмотря на обнадеживающие цифры. Как отметил Александр Лукашенко, за 10 лет количество преступлений сократилось в полтора раза - это один из лучших показателей в СНГ. Однако призывы к экстремизму в соцсетях и террористическая угроза остаются актуальными вызовами, им нужно противостоять.
Состояние законности и правопорядка - это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение законов во всех сферах жизни нашего общества. До нашего референдума, в ходе него и после вы, наверное, это пропустили, не заметили. Я много раз подчеркивал: нам надо научиться жить по закону, не по директивам, указам Президента и указаниям пальца, куда идти и как, а жить по закону, если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Закон, нормы закона железобетонно должны исполняться всеми. Если брать сухие цифры регистрации преступлений, то ситуация выглядит вроде бы неплохо, имеет положительные тенденции, уровень преступности в стране ниже, чем в среднем по странам Содружества Независимых Государств. Существенно уменьшилось количество граждан, погибших от незаконных посягательств, - примерно 40 %, вместе с тем общая позитивная динамика - не повод для самоуспокоения. В прошлом году имелись факторы, усиливающие отрицательные тенденции, на это я хотел бы обратить ваше внимание. При этом я отмечу: нам нужны не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов по принципу перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, не отчеты о "палочно-галочных" показателях, а реальная слаженная работа государственных органов. Поэтому, как вы видите, на совещание приглашены не только люди в погонах, но и люди, так сказать, гражданские, хотя трудно сказать, гражданские они или нет, - министры, губернаторы и так далее, но тем не менее. Поэтому речь идет о слаженной работе.
А. Лукашенко о борьбе с преступлениями
Отметил Президент и еще одну проблему: рост гибели людей на пожарах и от утоплений. Три четверти погибших были в состоянии алкогольного опьянения. Также требует дополнительного внимания вопрос незаконного оборота наркотиков.
Настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Опять отмечается тенденция увеличения ввозимых наркотиков и психотропов, низкая эффективность выявления крупных распространителей и прежде всего организаторов наркобизнеса. В прошлом году значительно возросло количество лиц, скончавшихся от передозировок. Растет число несовершеннолетних, вовлекаемых в преступную деятельность. Остро стоят вопросы организации учебного, воспитательного процессов, занятости детей вне школы. Еще одна проблема - гибель граждан, как вы ее называете, от внешних причин. В 2021 году произошел рост смертности на пожарах и от утоплений. В то же время количество смертей от указанных причин - 1155 - на треть превышает число лиц, погибших от преступлений. Знаете, я когда знакомлюсь с этими цифрами, я думаю: как мы переживаем по тому поводу, что у нас, не дай бог, кто-то погибнет, защищая наше Отечество, нашу Родину. Почти 1200 погибло, по пьяни утопились, напились, спалили хату, лежа курили в постели в пьяном виде (в основном такие причины гибели) - вот тут никто не переживает, якобы все нормально. 1200! В афганской войне за год столько не погибало. Налицо явная недоработка местных органов власти, других субъектов профилактики и правонарушении. От генерального прокурора жду не только анализа криминогенной обстановки, но и соблюдения законодательства государственными органами, организациями в наиболее чувствительных сферах для общества.
Тенденция тревожная, тут также есть о чем подумать местным органам власти. Профилактика важна как никогда, подчеркнул Президент. Подробности совещания в следующих выпусках.
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