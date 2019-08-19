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Итоги кадрового дня у Президента
Принципиальные моменты работы на местах и ориентиры для белорусской идеологии сегодня прозвучали от Президента. Кадровый понедельник стал поводом затронуть эти темы. О том, что справедливость должна лежать в основе всех действий власти, Александр Лукашенко говорил неоднократно. Повторил этот месседж и сегодня, согласовывая назначения глав районов: пул управленцев заметно обновился в Могилевской области. Важные кадровые изменения затронули и политический штаб.
Глава государства назначил Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации Президента.
В Могилевский регион возвращается Валерий Малашко. Глава государства согласовал его назначение зампредом Могилевского облисполкома.
По итогам кадрового понедельника в Могилевский регион возвращается Валерий Малашко, который прежде руководил Минздравом. Глава государства согласовал его назначение зампредом Могилевского облисполкома.
Заметно обновился и пул руководителей в этой области. Так, Белыничский район возглавит Василий Захаренко. Николай Степанов будет работать председателем Дрибинского райисполкома. Александр Ефимчиков согласован Президентом на должность главы Чаусского района. Их движение по карьерной лестнице пришлось как раз таки на самое горячее для районов время - идет уборочная кампания. Последние поездки Президента в регионы позволили увидеть, где нужно поднажать, а кому подставить плечо (видео).
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