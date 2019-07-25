Итоги рабочей поездки Главы государства в Ветковский район Гомельской области

В небольших городах и агрогородках будут активно строить жилье для многодетных семей. Это одно из сегодняшних поручений Главы государства по итогам рабочей поездки в Ветковский район Гомельской области.



Ветковщина - один из наиболее пострадавших от трагедии на Чернобыльской АЭС регионов. Тогда из района уехало более половины местных жителей. А сейчас наоборот, многие возвращаются. Восстановление этих земель после аварии было под личным контролем Президента. За последние годы созданы новые производства, инфраструктура, строится жилье, не так давно двери для любителей здорового образа жизни открыл новый спорткомплекс. Построить его просили сами жители во время предыдущей поездки Президента в этот регион в 2005 году. Зная, что Президент сегодня здесь, возле новостройки собрались люди. Они поблагодарили Александра Лукашенко за внимание к регионам и все то, что делается для комфортной жизни.





Обеспеченность жильем, оздоровление белорусов, работа предприятий и оперативные сводки о ходе жатвы. Без внимания не остался ни один из этих вопросов. Ветковщина - классический пример аграрного региона. Экономику определяет сельское хозяйство. Более 60 % местного бюджета составляют предприятия именно этого профиля. Потому здесь жизненно важны безубыточные производства. Поручения Главы государства касаются не только Гомельщины. Проблемы одинаковые по всей стране. Так, Президент потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.



Решение Президента посетить Гомельскую область было преднамеренным. Пару дней назад дистанционно обсудив вопросы уборочной кампании на селекторном совещании, Глава государства пообещал, что приедет в регион лично: были некоторые опасения относительно урожая. Именно в Ветковском районе уже убрано более 40 % площадей. На этих полях обкатывают мировую новинку бренда "Гомсельмаш" - зерноуборочные комбайны на газу. Машины были изготовлены по поручению Президента. Помимо существенной экономии, инновационный комбайн позволяет значительно снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду. Отдельные поручения прозвучали и для Гомсельмаша. Необходимо разработать стратегию развития предприятия и особое внимание уделить кадрам.