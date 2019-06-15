Итоги саммита ШОС в Бишкеке

И, возвращаясь к итогам саммита в Бишкеке, стоит сказать, что главными его темами стали углубление экономического взаимодействия и вопросы обеспечения региональной и глобальной стабильности. Новые форматы взаимодействия для мировых игроков нужны как никогда. Именно об этом говорил наш Президент, констатируя, что система глобальной безопасности "трещит по швам". Экспертное сообщество считает, что предложенные официальным Минском шаги по налаживанию диалога между мировыми игроками как никогда актуальны. Подробнее Илона Красутская.



Госрезиденция лидера Кыргызстана накануне стала интернациональной площадкой для глобального диалога. Действенные меры - как противостоять нынешним вызовам и угрозам в самых различных плоскостях - в Бишкеке обсуждали лидеры 12 стран. В статусе наблюдателя официальный Минск представил инициативы, которые объединяют всю Евразию.



Вообще, свое видение, вклад в архитектуру общей безопасности в регионе озвучил каждый из участников и наблюдателей организации. На этих кадрах видно: многие политики заранее подготовили речь и четко следуют тезисам. Конечно, такой сценарий "по плану" упрощает жизнь переводчикам-синхронистам, но подобные заготовки уж точно не в стиле белорусского лидера. Отступления, развернутые комментарии по проблематике и предельная конкретика по каждому из пунктов. Но прежде Александр Лукашенко выслушал каждого из своих 9 коллег. Такие законы мировой политики - выручают буквы. Без геополитических акцентов, каждый выступает в алфавитном порядке. Исходя из озвученных ранее коллегами стратегий, опираясь только на факты, белорусский лидер призывает партнеров не замалчивать проблемы.

Решение экономических проблем и улучшение качества жизни людей в государствах организации

Новые подходы в организации. Борьба с терроризмом на земле, в воздухе и виртуальном пространстве. Эффект от сопряжения интеграционных форматов Шанхайской организации, китайской инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза. Задачи, конечно, глобальные. Но прежде приземленные - решение экономических проблем и улучшение качества жизни людей в государствах организации.

Предложенные официальным Минском шаги по налаживанию диалога о глобальной безопасности очень своевременны

Экспертное сообщество считает, что предложенные официальным Минском шаги по налаживанию диалога о глобальной безопасности очень своевременны. Новые форматы взаимодействия для мировых игроков нужны как никогда! Беларусь зарекомендовала себя как исключительно миролюбивый партнер. Поэтому инициативы государства с высоким авторитетом и репутацией донора стабильности восприняты очень позитивно.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт:

"У Беларуси серьезный международный авторитет. В системе ШОС, ОДКБ, ЕАЭС роль и вес Минска очень велики - 103 предложения Лукашенко будут рассмотрены, и в практическом плане нужно выходить на поиск новых форматов обеспечения безопасности в условиях, когда растет напряжение между США и исламским миром, в условиях, когда мы имеем целый ряд замороженных конфликтов, которые могут обернуться войной и перерасти в третью мировую войну. Последние события вокруг Ирана - предложения Минска направлены на то, чтобы снизить градус мировой напряженности, конфронтации".



На саммите у Александра Лукашенко состоялось рекордное количество двусторонних встреч.

8 - с лидерами Китая, России, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Афганистана и Кыргызстана - попали в объективы видео и фотокамер. Владимира Путина Александр Лукашенко пригласил на II Европейские игры. Также в Бишкеке лидеры подтвердили ранее достигнутые договоренности о встрече, чтобы обсудить вопросы дальнейшей интеграции. Посетить Минск с визитом Глава белорусского государства пригласил премьер-министра Пакистана. И, забегая вперед, скажем: Имран Хан предложение принял. Но сначала предстоит большая предварительная работа - сделать ревизию в плане перспектив взаимодействия, продумать конкретные проекты, которые принесут обоюдную выгоду. Еще одна задача - усилить работу по линии межправкомиссии - на начало осени уже запланировано совместное заседание, визитами обменяются профильные делегации. А во время визита самого Имрана Хана лидеры намерены утвердить дорожную карту и взять выполнение всех проектов на личный контроль.

Беларусь готова участвовать в строительстве перерабатывающих предприятий в Пакистане

Официальный Минск может многое предложить Исламабаду. Пакистан как аграрная страна заинтересована в приобретении нашей сельхозтехники и оборудования. Кроме того, Беларусь готова участвовать в строительстве перерабатывающих предприятий в Пакистане - и это будут уже совместные технологии.



Вскоре с ответным визитом в Минске ждем и Шавката Мерзиеева. Но раньше приедет лидер Таджикистана - он, как и его белорусский коллега, неравнодушен к спорту. Неслучайно свой визит Эмомали Рахмон сверстал под закрытие II Европейских игр. Конечно, большая часть переговоров в Бишкеке прошла в формате протокольной съемки - учитывая тематику, такой саммит предполагает ограниченное количество прессы. Министр иностранных дел Владимир Макей всегда открыт к общению с журналистами. У него мы узнали все подробности (видео).

Внешняя политика Беларуси охватывает все континенты

Внешняя политика Беларуси охватывает все континенты, ведь привержены многовекторности. Укрепляем сотрудничество не только с соседями, идем на восток, запад, расширяем взаимодействие по дальней дуге. Беларусь зарекомендовала себя как надежный и предсказуемый партнер. Любые спорные моменты мы никогда не решали с позиции голоса, стремимся к равноправному диалогу. Но хотим не только слышать партнеров, но и быть услышанными.





По итогам саммита политики подписали 21 документ.