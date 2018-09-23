Итоги сочинского диалога подведены на совещании у Президента

Главная тема недели, безусловно, - большой сочинский раунд переговоров на уровне президентов и правительств Беларуси и России. Диалог напряженный, но сверхрезультативный. Закрыты все болезненные вопросы, которые стояли в повестке в последние несколько лет. 6 часов переговоров в резиденции Бочаров Ручей показали: союзники могут и желают на равноправной и уважительной к интересам друг друга основе разрешать любые, даже самые острые противоречия в экономике, торговле, инвестиционных проектах и финансах.

Для обновленного состава белорусского правительства Сочи стали еще и первым серьезным испытанием, смогут ли министры без суеты и просительства обосновать правоту белорусской позиции. А там, где позволяют интересы, найти равновыгодный компромисс.

Субботнее совещание в Минске с подведением итогов сочинского диалога показало: и Кабинет министров справляется, и Россия как ближайший союзник готова не только подписывать договоры и соглашения, но и следовать их букве и духу.

Первый ключевой итог Сочи - безальтернативность глубокой интеграции. Прежде в военно-политической сфере. Союзники осознают, что в современном мире никакая экономика, кроме разве что примитивного натурального хозяйства, не возможна без безопасности и твердых позиций в регионе. Отсюда - предметный разговор по судьбе ОДКБ, Содружества Независимых, включая украинскую трагедию, и Евразийского союза. Разговор, безусловно, продолжат в Душанбе и на могилевском Форуме регионов.

В том же блоке по безопасности, по мнению российской стороны, - визовый, точнее, безвизовый режим Беларуси. Союзника беспокоит растущее число въезжающих иностранцев, особенно в свете войны в Сирии, конфликтов в Центральной Азии и угрозы терроризма. Беспокойство понятно, но цифрами не подтверждается. За полтора года без виз к нам въехало более 130 000 человек. И никаких издержек ни по нелегальной миграции, ни в сфере антитеррора Россия не понесла. Все нежелательные для союзника лица были отслежены и отсеяны. А значит, внутренняя граница в Союзном государстве - лишняя. Предложенный компромисс - общее визовое пространство, и Беларусь к нему готова.

Невозможна успешная союзная и евразийская интеграция и без надежной кредитной истории. Пересмотр финансовых обязательств, особенно односторонний, разрушает репутацию. А она - важнейший актив в мире финансов. В Сочи договорились сразу о двух финансовых пакетах: Евразийский фонд исполнит ранее взятые обязательства по двум оставшимся траншам для Беларуси, это 400 миллионов долларов. Также отторжения не вызвала возможность рефинансировать долг Беларуси перед Россией на один миллиард. Правда, правительствам предстоит поработать и согласовать детали.

Самые бесспорные знаки равенства в союзных уравнениях - наши приевшиеся поставки продовольствия. Плюс честная конкуренция в грузоперевозках и единые подходы в дотациях, госзакупках и компенсациях для совместных и кооперационных проектов. Ничего нового в этих сферах нет. Вся механика уже отработана и требует только буквального исполнения. Например, по м'ясо-молочной группе вернулись к балансам поставок, поправив всего на пару процентов. И стоило ли ради этого нарушать прежние соглашения и блокировать 7 десятков наших производителей? Вряд ли.

Столь же неестественно выглядят попытки выдавить совместные предприятия из машиностроения дублирующими производствами и неравными утиль-сборами. Глубокая промышленная кооперация - это не просто железо, это сотни тысяч работников - граждан Беларуси и России. Лишать их работы и заработка, особенно в условиях пенсионной реформы и санкций - откровенно не самый мудрый шаг.

Еще удивительнее (это уже оценка Владимира Путина) дискриминация наших грузоперевозчиков в пользу польских и прибалтийских. Ни союзной логики, ни честной конкурентной борьбы, ни банального здравого смысла за этим не стоит. Наша логистика и дешевле, и надежнее, и валюту из союзной экономики не вымывает. Так что Президенту России было чему удивляться.

К общей выгоде решен и самый дорогой вопрос т. н. перетаможки. Причем не откладывать его даже на день решил наш союзник. Уже в субботу по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Главы государств уточнили позиции, согласованные в Сочи, и, в частности, окончательно решили вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром".

В этом же энергетическом пакете Белорусская атомная станция. Для нас даже не камень, а глыба в фундаменте энергосуверенитета. Для союзников - витрина возможностей Росатома в Европе и символ надежности России как партнера в мегапроектах. Суть вопроса поясняет белорусский лидер.