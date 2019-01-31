Итоги совещания Главы государства с представителями Администрации Президента и руководителями СМИ

Новые подходы к обеспечению информационной безопасности Беларуси обсуждали сегодня на совещании у Главы государства. Во Дворце Независимости собрались представители Администрации Президента, руководители СМИ и эксперты. В современном мире информационная безопасность любого государства выходит на первый план. Без противоборства и давления через СМИ и Интернет сегодня, пожалуй, не обходится ни один конфликт на планете. Вбросы и фейки уже стали мощнейшим инструментом или даже оружием глобального мира. В этих условиях особенно важно быть готовыми эффективно отразить любые информационные провокации. В таких условиях нужны собственные системы безопасности, которые были бы мощным заслоном для государства и граждан от деструктива и ложных данных. Именно поэтому на первый план выходит вопрос повышения качества информационно-аналитической работы. Предложение создать новую структуру, специалисты которой могли бы выявлять, анализировать и противостоять таким угрозам на системной основе, Президент поддержал.

