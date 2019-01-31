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Итоги совещания Главы государства с представителями Администрации Президента и руководителями СМИ
Информационная безопасность важна. Вбросами фейкам нужно противостоять
Новые подходы к обеспечению информационной безопасности Беларуси обсуждали сегодня на совещании у Главы государства. Во Дворце Независимости собрались представители Администрации Президента, руководители СМИ и эксперты. В современном мире информационная безопасность любого государства выходит на первый план. Без противоборства и давления через СМИ и Интернет сегодня, пожалуй, не обходится ни один конфликт на планете. Вбросы и фейки уже стали мощнейшим инструментом или даже оружием глобального мира. В этих условиях особенно важно быть готовыми эффективно отразить любые информационные провокации. В таких условиях нужны собственные системы безопасности, которые были бы мощным заслоном для государства и граждан от деструктива и ложных данных. Именно поэтому на первый план выходит вопрос повышения качества информационно-аналитической работы. Предложение создать новую структуру, специалисты которой могли бы выявлять, анализировать и противостоять таким угрозам на системной основе, Президент поддержал.
Обсуждали сегодня и рекламный рынок Беларуси, в том числе его защиту
Доходы от рекламной деятельности должны оставаться в стране. Серьезный блок вопросов касался и темы так называемых медиаизмерителей, т.е. методов подсчетов и оценки рейтингов средств массовой информации. Речь идет о появлении организации, измерениям которой будут доверять, с одной стороны, СМИ, с другой - зрители и слушатели. Медиаизмерения - важнейший инструмент и нашей телеиндустрии. Благодаря такой информации (а это рейтинги и доли телесмотрения) мы формируем сетку вещания программ, можем видеть, какие проекты больше всего нравятся зрителям, знать возраст нашей аудитории, ее интересы. Поэтому крайне важно, чтобы этот аналитический материал был точным и объективным. Какие варианты организации процесса медиаизмерений предложены Главе государства, рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.
В ходе совещания сегодня также обсудили работу крупнейших белорусских СМИ, тенденции современного медиапространства, а также новые подходы к подаче информации.
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