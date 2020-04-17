Итоги своего визита на Гродненщину Александр Лукашенко подвел в разговоре с коллективом завода

Александр Лукашенко уже традиционно подвел в разговоре с коллективом завода.





Президент пообщался с работниками стеклозавода

Многие переживают за производство и свое будущее. Особенно в условиях пандемии, когда практически во всем мире на паузу поставили конвейеры и сокращают рабочие места. Такой судьбы заводчане себе не хотят. Президент еще раз расставил акценты: экономика и люди - в приоритете. Останавливать предприятие необходимости нет.





Новая транспортная артерия

Новая дорога М6, о которой сегодня шла речь во время рабочей поездки, сами жители региона называют настоящим чудом. Долго эта транспортная артерия вызывала неудобства не только у местных водителей, но и транзитных гостей. Сегодня не упустили возможность поблагодарить за своевременное решение привести дорогу в порядок.





Обсудили и ситуацию с COVID-19 в масштабах страны

Вопрос на особом контроле Главы государства. Ежедневный отчет правительства Главе государства показывает: система здравоохранения нагрузку пока выдерживает. Конечно, работы у медиков сейчас больше обычного. Тех, кто на передовой, важно вовремя поддержать.





Президент об учебном процессе в условиях пандемии