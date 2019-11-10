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Итоги визита Президента Беларуси в ОАЭ
И снова на Восток, но теперь уже на Ближний. Здесь тоже есть давний и дружественный партнер Беларуси среди стран Персидского залива - Объединенные Арабские Эмираты. Визит нашего Президента в эту страну на неделе был отмечен встречами с высшим руководством, причем сразу двух эмиратов. И забегая вперед, сразу скажем: отмечена безграничность в сотрудничестве. Формулировка необычная, но более чем красноречивая.
Восток дело тонкое. Здесь не любят спешки, а устанавливая связи, опираются на репутацию. Еще накануне своего визита Президент Беларуси охарактеризовал философию партнерства так: на Ближнем Востоке предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, хоть в Беларуси подобный формат и не принят.
С другой стороны, где-то идти на уступки, искать компромиссы и своим личным именем гарантировать исполнение договоренностей для обоюдной выгоды - это ли не самый честный формат?! Отсюда и масштаб заявленных Беларусью и Эмиратами проектов.
Наш обозреватель Илона Красутская наблюдала за итогами визита Президента в ОАЭ. Репортерский взгляд на "восточный символизм" от переговоров до подарков в следующем репортаже.
Здесь ценят дружбу, имидж и данное слово - такая восточная философия
Всего 1,5 месяца. Именно столько прошло с момента первого и исторического визита наследного принца Абу-Даби в Минск и
По меркам большой политики этот период не то что мал, говоря откровенно, шокирует своей оперативностью. Ведь к контактам Ближний Восток подходит взвешенно. Да, здесь не любят излишней шумихи, не принято афишировать детали договоренностей. Потому и на кадрах официальной хроники можно увидеть лишь протокольные моменты. Вот, например, та самая
. В Эмиратах во всем любят подчеркивать величие и помпезность, но, как правило, при встрече с теми, с кем близко незнакомы. А вот своих принимают по-домашнему - атмосфера читается на этих кадрах. Наш Президент много улыбается, а жесты наследного принца за себя говорят: диалог о важном, но очень простой. Потому что здесь ценят дружбу, имидж и данное слово - такая восточная философия. В середине сентября наследный принц побывал в Беларуси с визитом, поэтому нынешняя встреча в Эмиратах стала логичным продолжением достигнутых ранее договоренностей.
Проектов много: промышленность, банковское дело, логистика и военно-техническое сотрудничество
Главы государств определили и дальнейшие шаги по их выполнению. Кстати, тот факт, что делегация эмиратских деловых кругов оперативно прибыла в Беларусь, подтверждает реальную заинтересованность ОАЭ в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
В этом плане цифра взаимной торговли ранее не отличалась постоянством, но сейчас заметен позитивный тренд. За первое полугодие 2019 только наш экспорт составил 44 миллиона долларов.
А объем эмиратских инвестиций за прошлый год уже приблизился к сотне. Учитывая масштаб и амбициозность заявленных проектов, наш Президент пообещал всяческое содействие, чтобы любые вопросы решались максимально эффективно.
Белорусско-эмиратские отношения во многих сферах развиваются по восходящей
Дни культуры Беларуси в ОАЭ, встреча Александра Лукашенко и эмира Дубая в Китае на форуме "Пояс и путь". Затем визит делегации из ОАЭ в Минск на Европейские игры. Наш ответный - на специальные Олимпийские в Абу-Даби, следом соглашение о безвизовых поездках для владельцев гражданских паспортов. А самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа окрасилось в цвета белорусского флага. Точно так же только вверх развивается политическое сотрудничество.
Восток славится своим радушием. В этом наши страны похожи
Наш Президент неоднократно посещал Эмираты, сложились, действительно, прочные и теплые отношения с руководством этой страны. Здесь вообще не бывает что-то просто так, везде есть философский смысл.
Александр Лукашенко поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за гостеприимство и внимание, оказываемое белорусской делегации в Эмиратах. Восток славится своим радушием. В этом наши страны похожи. Президент, подчеркивая особый уровень отношений, подарил наследному принцу подарки со смыслом.
Как известно, эта грациозная и редкая птица - олицетворение силы и мужества - символ Объединенных Арабских Эмиратов. Для жителей страны соколы - показатель статуса и зачастую стоят дороже, чем дом. Птица изображена на банкнотах и гербе ОАЭ. А соколиная охота не только популярный спорт, но и дань традициям - способ сохранить национальное наследие.
Подарки со смыслом не просто дань протоколу
Среди презентов и
. Экземпляр уникальный. Это первый вариант, изданный в Беларуси на арабском языке. Подарки со смыслом не просто дань протоколу, но и знак внимания, который лишний раз подчеркивает доверительные личные отношения, а также нацеленность развивать партнерство государств. Кроме того, среди презентов от белорусского лидера был замечен и тот самый знаменитый шоколад без сахара.
Идут переговоры о создании совместных производств с последующей реализацией продуктов питания
Еще сразу несколько важных договоренностей были достигнуты на встрече с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. В Минске с помощью эмиратской стороны создадут Международный финансовый центр. Сейчас завершается разработка концепции проекта. Огромный потенциал есть и в продолжении инвестиционного сотрудничества в том числе в сфере сельского хозяйства. Идут переговоры о создании совместных производств с последующей реализацией продуктов питания. Оценивая перспективы двусторонних отношений Беларуси и ОАЭ, эксперты по внешне-торговой деятельности говорят о восходящем тренде. Эмираты заинтересованы в диверсифицикации своей экономики за счет развития производства и уменьшения зависимости от экспорта углеводородов, поэтому активно ищут новые проекты. В этом плане Беларуси есть что предложить – от сферы высоких технологий до развития логистического сервиса.
Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси:
"ОАЭ - это страна, которая обладает 10 % мировых запасов нефти и газа. Это страна, которая занимает 4 место в мире по запасам газа после России, Катара. Поэтому потенциал огромный. Эта страна развивается, ведется строительство, хорошая транспортная инфраструктура, порты, которые обслуживают страны залива. Сейчас прорабатываются новые инвестиционные проекты и благодаря тому, что Глава государства РБ находится в хороших дружественных отношениях с правителем ОАЭ. Это важно подчеркнуть, потому что в сотрудничестве с арабскими странами очень важно иметь очень хороший, теплый контакт на самом высоком уровне. У нас это есть, поэтому эту возможность нужно развивать дальше".
Александр Лукашенко и эмир Дубая продолжили общение и в ходе официального обеда. По его завершении Глава белорусского государства поблагодарил за внимание и гостеприимство и подарил картину под названием "Лошади". В арабской культуре к лошадям особое отношение - они и верные друзья, и предмет гордости. Кстати, шейх Мухаммед - сам отличный наездник и победитель в скачках на дальние дистанции. Еще один традиционный подарок от нашего Президента - корзина с белорусскими мясными, молочными продуктами и сладостями.
Александр Лукашенко в Абу-Даби встретился и
. Обсудили уже реализуемые и перспективные совместные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, его применение в разных сферах. Даже само предложение ознакомить белорусскую делегацию с уровнем развития высоких технологий в Эмиратах заслуживает особого уважения.
Наш Президент презентовал шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и созданную по старинной технологии копию Слуцкого пояса. Еще один подарок со смыслом.
Эмираты - ведущий финансово-экономический центр Ближнего востока, страна с емким платежеспособным рынком
Имеет огромный опыт и соответствующую инфраструктуру для транспортировки товаров в Африку и Азию. Нашу страну арабские партнеры рассматривают как перспективное направление для инвестиций, государство с огромным транзитным потенциалом.
Накануне завершения своего визита Глава белорусского государства посетил в Абу-Даби большую мечеть имени шейха Заида. Александр Лукашенко почтил память первого президента ОАЭ, который похоронен на ее территории. Одна из самых больших в мире, эта мечеть прославилась множеством уникальных особенностей: дизайн молитвенных залов из белого мрамора инкрустирован золотой мозаикой, полудрагоценными камнями и кристаллами. Мечеть способна вместить 40 тысяч верующих, ее площадь превышает 22000 м² (это примерно как 5 футбольных полей). Главная люстра мечети - одна из самых больших в мире - весит около 12 тонн. Здесь же находится и самый большой на планете ковер ручной работы. Это обязательное место посещения всех туристов. Александр Лукашенко сделал запись в книге почетных гостей мечети.
Такой же внушительный масштаб сейчас у двусторонних проектов Беларуси и ОАЭ. Да и новые контакты не заставят себя ждать. В октябре следующего года в Дубае откроется всемирная выставка ЭКСПО. Беларусь уже сейчас работает над концепцией и наполнением своего национального стенда.
Об этом шла речь и на переговорах в ОАЭ, чтобы наш павильон был представлен в наилучшем формате и сработал с максимальной отдачей. Впрочем, того самого максимума ждут от всех сфер, где страны договорились работать плотнее.
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