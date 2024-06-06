Итоги визитов Президента Беларуси на Восток комментируют эксперты

Беларусь открыта к сотрудничеству со всеми, кто видит в нас равноправного партнера. На основе уважения друг к другу, взаимных интересов белорусы готовы дружить и работать сообща без оглядки на расстояния. Это показал визит нашего Президента в Монголию и Иркутскую область. Мы - близкие друзья. Александр Лукашенко скажет об этом и монголам, и иркутянам. И не столь важно, каковы традиции нашего сотрудничества - политическая воля способна вывести его на новый уровень. Беларусь и Монголия, очевидно, стали ближе.



Об этом говорит и широкий круг достигнутых договоренностей. Ждем делегацию с ответным визитом. Укрепляем связи с российскими регионами: Минск и Иркутск готовы идти дальше по пути импортозамещения. Развитие авиастроения требует активной совместной работы. Тем более компетенции у нас есть. Итоги визитов белорусского лидера подведем вместе с экспертами и Ольгой Анищенко.

Курс на Восток вовсе не выглядит для нас непроторенной тропой. Да и Лукашенко, как известно, в Монголии был. Пусть и давно, но точно помнит: для Минска Улан-Батор - не терра инкогнита.





Основу наших отношений, безусловно, создали наши очень близкие и теплые отношения во времена существования Советского Союза. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Так было прежде, так должно быть и сейчас. Белорусы едут в Монголию как друзья - вернуть славу добрых отношений, которые можно и нужно монетизировать. То, что есть сейчас, даже как-то несерьезно. В абсолютных цифрах - меньше 30 млн долларов в торговле. Для сравнения, предприятия на бизнес-форуме во время визита сделают едва ли не годовой товарооборот, заключив контракты на 20 млн. Вот что значит политическая воля!

"Мы бы хотели с чего-то хорошего, великого начать с вами. Давайте 3-4 проекта определим, и мы вам покажем, что можем с вами сотрудничать не хуже, чем вы сотрудничаете с этими великими империями", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент неспроста говорит о "больших" соседях. Для Монголии это Китай и Россия. И просто друзьях (их по миру немало). Балансировать откровенно сложно, но возможно. И такая внешняя политика Улан-Батора в Минске находит поддержку.

"Вам очень сложно. Мы в такой же ситуации находимся, лишенные выходов к морям. Вы зажаты двумя империями, как в народе говорят. Мы также", - констатировал Александр Лукашенко.

Монголия проводит политику "третьего соседа". Это когда дружат не только с теми, с кем географически приходится делить границы. А тот случай, когда друзей выбирают. И не с позиций силы, а для баланса сил в мировом масштабе.





Суть концепции заключается в том, чтобы можно было уравновесить игроков, которые есть в регионе, и глобальных игроков, которые заинтересованы в сотрудничестве, а иногда даже давления на Монголию. Монголия, как и Беларусь, между двумя гигантами. Поэтому концепция третьего соседа направлена на то, чтобы создать определенный баланс сил для Монголии. Мы делаем то же самое под другим названием. Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Словом, такая политика Минску близка. А разворот на Восток Александр Лукашенко уже давно называет разумной реальностью в духе времени. В Азию смещается фокус и мировых политики, и экономики. А значит, находить и развивать контакты по ту сторону континента как минимум дальновидно. С одной стороны. Но есть и другая.





Монголия, как провел параллель Александр Лукашенко, такая же небольшая страна, как и Беларусь, находящаяся между разными центрами силы. И здесь, конечно, такая очень хорошая аналогия. Как можно жить, не будучи пешкой в чьих-то рука или каким-то расходным материалом. А как быть в принципе вполне самостоятельным игроком, который, несмотря на свои небольшие размеры, при правильном выстраивании отношений может защищать свои национальные интересы и на хорошей, очень такой дружественной основе сотрудничать с соседями. А не так, как, к сожалению, это зачастую транслируют некоторые страны: либо вы с нами против кого-то, либо мы будем против вас. Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия)

Полтора десятка документов по итогам визита в Монголию - немало. Самый важный - договор о дружбе и сотрудничестве. Все это не про намерения, а про конкретные планы - дружить в разных сферах продуктивно, долгосрочно. Готовы делом доказать, что вместе можем многое - и сторонникам, и противникам. О политическом накале в преддверии выборов в Монголии говорят прямо. Оппозиция использует в своих целях и визит белорусской делегации, пытаясь всячески подорвать веру в добрые намерения Беларуси быть партнерами и друзьями на равных. В ход идут провокации. Но эксперты скажут, что это попытка заработать политические бонусы, которая, к слову, не находит в обществе никакой поддержки.

Оппозиция всегда использует все инструменты, потому что нет возможности представить свои результаты. Это делает правительство, руководство страны. Мы увидели очень правильную, очень взвешенную реакцию. Было доказано, что можно нивелировать, главное - отвечать сразу, открыто, повестка должна принадлежать нам. Мы это увидели. Ольга Лазоркина





Для оппозиционеров, должен сказать: мы не приехали сюда выгоду какую-то найти. У нас товарооборот порядка 30 млн. долларов. Мизерный. Мы хотим его увеличить. Но не ради нашей только выгоды. У нас высокотехнологичная страна со времен Советского Союза. Если Монголия заинтересована в наших технологиях (а мы можем вам любой вопрос решить), мы можем конкурировать на честной основе с любым государством, которое расположено здесь рядом. Александр Лукашенко

Иркутская область - партнер для нас, что называется, временем проверенный. Губернатор у нас бывал не раз. А вот Президент Беларуси прежде только мечтал. Сибирь, конечно, манит и романтиков (здесь есть Байкал), и прагматиков. Чего стоит лишь Транссибирская магистраль, самый длинный железнодорожный путь в мире. Именно ему Иркутск во многом обязан своим процветанием. А какие люди! По всему видно, что белорусов видеть в России рады.

Беларусь и Россия последние годы крепко взялись за производства, которые прежде развивать не спешили. Но импортонезависимость взяла верх. Авиастроение - показательный пример. И на таких примерах в Иркутске было что обсудить. Область - вообще центр российского авиастроения. Местный завод собирает гражданские лайнеры - крылатые машины МС-21. Для себя, в перспективе - для нас Желающих много. И это не только страны из санкционных списков. А значит, доверие есть. Есть потому, что есть школа и компетенции.





Единственной страной в истории, которая обладала полным циклом производства самолетов, от самой последней гайки до авиационного двигателя и фюзеляжа, была одна страна - Союз Советских Социалистических Республик. Ибо даже хваленые Соединенные Штаты Америки не могут полностью на себе зациклить технологические процессы по производству хваленого Boeing. Без русского титана им плохо. Сейчас перед Союзным государством России и Беларуси стоит очень амбициозная, обширная задача по возрождению авиапрома. Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

И это не туманные планы дальнего полета. В том смысле, что самолеты уже стоят на конвейере завода. Но эту линейку хотят расширять. России нужны партнеры - готовы размещать на наших предприятиях заказы на сумму порядка 60 млн долларов в год. Это детали и агрегаты для гражданских и транспортных лайнеров. Обсуждают возможность создать у нас площадки для ремонта и сервиса авиатехники. Президент уверен: Беларусь не будет сторонним наблюдателем. А авиастроение может и должно стирать границы. По крайней мере, для производителей.

"Мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. И это должно быть наше общее, Беларусь и Россия не должны делить. Как мы часто говорим, товар Союзного государства. Давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит", - уверен белорусский лидер.





Свои самолеты - это, конечно, высший пилотаж. И подставить плечо белорусско-российскому тандему желающие есть. Мощная авиационная промышленность в свое время была в Узбекистане, параллельно создает крылатые машины и Китай. Так что авиационный международный кластер вполне возможен. Это и перспективно, и выгодно, и жизненно важно.

В условиях геополитического обострения появляется огромная ниша. Это, конечно, не только Россия и Беларусь, но это и ряд других стран, которые готовы принять участие в создании и в эксплуатации новых самолетов. Здесь, конечно, объемы не то что там многомиллиардные, триллионные в пересчете на любую валюту. И, конечно, для Беларуси будет очень выгодно поучаствовать в создании новых самолетов, в их производстве, встроиться в производственные цепочки. Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия)