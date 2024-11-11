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Из фонда Президента Беларуси направят 6 млн рублей на реализацию культурно значимых проектов
Из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет выделено 6 млн белорусских рублей на реализацию культурно значимых проектов. Соответствующее распоряжение "Аб падтрымцы культуры i мастацтва" подписал 8 января глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
За счет средств фонда будет оказана поддержка объекту историко-культурной ценности международного значения - Успенскому собору Свято-Успенского монастыря в Жировичах - на реставрацию иконостаса. Иконостас изготовлен в 1676 году. Его обновление и реконструкция неоднократно проводились в XIX-XX веках.
Национальный художественный музей Беларуси продолжит работы по созданию комплекса зданий музея и единого выставочного пространства корпусов по ул.Ленина, 22 и ул.Ленина, 20.
Реализация проектов внесет значимый вклад в сохранение и приумножение культурного наследия Беларуси.
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Из фонда Президента Беларуси направят 6 млн рублей на реализацию культурно значимых проектов
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