Из фонда Президента Беларуси направят 6 млн рублей на реализацию культурно значимых проектов

Из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет выделено 6 млн белорусских рублей на реализацию культурно значимых проектов. Соответствующее распоряжение "Аб падтрымцы культуры i мастацтва" подписал 8 января глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

За счет средств фонда будет оказана поддержка объекту историко-культурной ценности международного значения - Успенскому собору Свято-Успенского монастыря в Жировичах - на реставрацию иконостаса. Иконостас изготовлен в 1676 году. Его обновление и реконструкция неоднократно проводились в XIX-XX веках.

Национальный художественный музей Беларуси продолжит работы по созданию комплекса зданий музея и единого выставочного пространства корпусов по ул.Ленина, 22 и ул.Ленина, 20.