Из Минска в Москву за 3 часа: Лукашенко поддержал проект высокоскоростной магистрали

Александр Лукашенко во Дворце Независимости 5 октября принял председателя ПАО "Банк ПСБ" Петра Фрадкова.

Банк, входящий в топ-10 банков РФ, обслуживает свыше 6 млн физических лиц и 350 тыс. предприятий по всей стране. Имея уже прочный фундамент отношений с Беларусью, банк нацелен на масштабное расширение своего присутствия в республике и на новые совместные проекты.

"Спасибо за то, что приехали в Беларусь. Я готов к обсуждению любых вопросов. Мы готовы сотрудничать, - заявил белорусский лидер. - Я знаю ваши патриотические чувства и отношение к России. Но Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял недавно принятое в России решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей".

"Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе. И чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону - в Минске или Москве - разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать", - добавил Президент.

Возможность работать в Беларуси - абсолютный приоритет

Петр Фрадков в свою очередь выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи. Он подчеркнул, что лично для него и для банка развитие взаимодействия, партнерских связей в Беларуси имеет важное значение.

"Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась, - заявил руководитель банка. - Для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается, причем по совершенно разным направлениям".

Работа с промышленными компаниями из Беларуси, по его словам, продолжается. В круг деловых партнеров входят такие производственные гиганты, как МАЗ, БЕЛАЗ, а также БЖД.

Скоростная ж/д магистраль соединит Минск и Москву

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Минск - это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч, которая сократит время в пути между столицами с 7-9 до 3 часов. Такое упрощение логистики будет влиять на интенсивность туризма и деловых поездок.