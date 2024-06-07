Из фонда Президента Беларуси выделят 1,25 млн рублей на проекты в области культуры и искусства

Из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет выделено 1,25 млн рублей на реализацию ряда культурно значимых проектов. Соответствующее распоряжение "Аб падтрымцы культуры i мастацтва" Глава государства Александр Лукашенко подписал 7 июня, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За счет средств фонда будет оказана поддержка Большому театру Беларуси для реализации новой постановки "Патетический дневник памяти", основу которой составят национальные спектакли оперы и балета XX века, посвященные Великой Отечественной войне.

Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь в Полоцке осуществит отдельные виды реконструкционных работ.