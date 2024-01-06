"Из миллионов девчонок вас выбрали". Лукашенко провел встречу с белорусскими космонавтками, готовящимися к полету на МКС

Историческое событие для суверенной Беларуси! Впервые в космос полетит наш космонавт. И особенно знаково, что это будет женщина!

Основной кандидат - бортпроводник "Белавиа" Марина Василевская. Ее дублером выбрана Анастасия Ленкова - хирург РНПЦ детской хирургии. Девушки сегодня побывали во Дворце Независимости, где пообщались с главой белорусского государства. Уже через несколько месяцев предстоит полет на МКС! Успешно пройдены испытания по так называемому зимнему выживанию экипажа в случае нештатной ситуации, а также испытания в барокамере. Так проверяется способность находиться в скафандре в безвоздушном пространстве и в принципе, насколько он надежен.

В целом и Марина, и Анастасия настроены по-боевому. Дома в кругу родных и близких они проведут еще всего лишь один день. Уже в понедельник снова учеба, экзамены и тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Все подробности сегодняшней встречи наших космонавток с Президентом и детали предстоящей космической миссии - у Илоны Красутской.

Первым космонавтом в истории суверенной Беларуси станет женщина

Когда Марина Василевская оказалась в центрифуге, казалось, что это у нас, присутствующих в соседнем помещении, запредельный пульс, давление - так переживали за нее. А вот Марина держалась молодцом. В таких условиях (а это тяжелейшая для организма нагрузка) он и проверяется. Параллельно девушка должна была выполнять различные задачи. Еще один экзамен - на стрессоустойчивость. Поддержать ее и других претенденток на космический полет тогда в Звездный городок приехал Александр Лукашенко.

Бортпроводник "Белавиа" - основной кандидат на полет в космос, а ее дублер - хирург

В итоге Марина Василевская - бортпроводник "Белавиа" - выбрана основным кандидатом, а ее дублером стала хирург Анастасия Ленкова. Тысячи белорусов вместе с ними пытались пройти кастинг. Условия были серьезные: космическое здоровье - никаких хронических заболеваний, точный запрос был на рост и вес, обязательно высшее образование и знание английского языка. В итоге неважно, кто основной, а кто дублер. На протяжении года подготовка у девушек была идентичная. Все, как будто они уже в космосе.

Прежде родных оффлайн девушки видели только летом. И вот визит на родину и то совсем ненадолго. В понедельник уже им нужно быть в Звездном городке. График очень плотный. В феврале предстоит сдача экзамена в составе основного экипажа. Это по сути итоговый - на предмет полнейшей готовности к космическому полету.

"Ну так что, полетим? Или передумали?" - спросил Президент.

Девушки уверено ответили, что планы остаются прежними, и полет в космос обязательно состоится.

"Но мы вас будем ждать здесь", - сказал Александр Лукашенко.





Он уточнил, готовятся ли основной участник и дублер по одной и той же программе. И это действительно так. "Самое главное, чтобы никакой ревности не было. Вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали", - напутствовал глава государства.

Полет на МКС - новая планка для Беларуси как космической державы

В 2012 году, запустив свой спутник, Беларусь присоединилась к клубу космических держав. Фактически мы создали новую отрасль экономики. Это стало серьезным скачком, в том числе и для науки. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Вместе с Россией разрабатываем перспективные технологии, работаем над созданием новых спутников. Весомая роль Беларуси в космосе когда-то была мечтой нашего Президента, равно как и свой отечественный автомобиль, своя атомная станция и биотехнологическая корпорация, технологии которой уже даже больше чем космос. Все принятые решения были для того, чтобы подняться на более прогрессивный уровень. А теперь впервые в истории суверенной Беларуси наш человек полетит в космос.

Жизнь девушек изменилась кардинально, в любом случае им будет, что вспомнить!

"Я в первую очередь хотела бы поблагодарить главу государства за такой душевный прием - праздничный, радушный. Безумно благодарна за то, что мы в этом проекте. У нас глобальные перспективы для нашей страны, нашего народа и мы будем делать все для того, чтобы решить поставленные задачи. Конечно, Президент нас поддерживает и помогает во всем. Это очень ощутимо и придает большую силу. Потому что без прямого участия главы государства этого проекта не было бы", - сказала Марина Василевская, основная участница предстоящего космического полета.

В свою очередь дублер Анастасия Ленкова подтвердила, что встреча у главы государства вдохновляет и мотивирует.

Командиром экипажа будет уроженец Беларуси, космонавт Олег Новицкий

В космосе у белорусской космонавтки будет надежное плечо. Командир экипажа - наш знаменитый земляк - космонавт Олег Новицкий. Во время тренировок сработались. По плану на МКС они должны провести 12 суток. За это время нужно выполнить научную программу. Ее разработали Академия наук Беларуси и Роскосмос с участием РАН.

"У нас очень слаженный экипаж. Олег Новицкий во всем поддерживает, помогает. Очень чуткий, ответственный, сильный и умный человек. На тренировках строгий, но справедливый. И это правильно. Субординацию я держу. Работа очень серьезная, потому что космонавтика ошибок не приемлет. Сработались хорошо. У нас большая научная работа, которая состоит из экспериментов. Долететь, конечно, очень важно, но также важно выполнить предстоящую работу - нашу научную программу", - рассказала Марина Василевская.

Суеверия космонавтов и что можно взять с собой на орбиту?

Что самое сложное в работе космонавта-женщины? Какой план действий на ближайшие пару месяцев? Что можно взять с собой в космос? И есть ли у девушек свои суеверия? Сегодня они были нарасхват у журналистов.

Например, есть ли у космонавтов какие-то особые приметы. Такие действительно есть, подтвердили девушки, но большинство из них касаются пребывания на Байконуре непосредственно перед полетом. У космонавтов, например, не принято давать автографы до полета.





Василевская рассказала, что космонавтам разрешается взять на орбиту только один килограмм личных вещей: "Конечно, возьму свою детскую семейную фотографию. Естественно, белорусский флаг, олимпийский флаг, флаг Академии наук". НАН Марина Василевская высказала особую благодарность за поддержку и участие в реализации проекта.

"Не страшно ли?" - поинтересовались журналисты у Марины Василевской.

"Нет, не страшно. Гордость за нашу страну. Только полный вперед! Силы, боевой решительности - всего хватает", - ответила она.