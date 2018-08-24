Изменения в судейском корпусе. Президент провел кадровые перестановки

Указом Главы государства Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем Экономического суда города Минска.

Вместо него в состав президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский. На новый пятилетний срок председателем Экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда - Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда - Геннадий Клещенок. Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.