Изменены основания для назначения именных стипендий и выплаты призовых за высокие спортивные результаты

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №455, которым внесены изменения в указ №190 от 15 апреля 2013 года "О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов". Поправки подготовлены по итогам обсуждения на совещании об отдельных вопросах развития спорта, состоявшемся 15 декабря 2022 года, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Из-за введенных международными спортивными органами санкций с марта 2022 года белорусские спортсмены не имеют возможности участвовать в чемпионатах мира, Европы, иных соревнованиях, достижение высоких спортивных результатов на которых является основанием для назначения именных стипендий Президента Беларуси в сфере физической культуры и спорта и выплаты призовых.

В этой связи перечни соревнований, предусмотренные указом №190, дополнены стартами, в которых в настоящее время участвуют белорусские атлеты (открытые чемпионаты, кубки Республики Беларусь и Российской Федерации, Игры стран СНГ).

По указанию главы государства спортивные достижения будут соотноситься с результатами мирового и континентального первенств (в отдельных видах спорта). При достижении технического результата на уровне призовых мест последнего чемпионата мира или Европы спортсмен и его тренеры могут претендовать на именные стипендии (призы) за соответствующее призовое место чемпионата мира (Европы).

Кроме того, введены основания для отказа в назначении именной стипендии, выплаты вознаграждений спортсменам, тренерам и иным специалистам. Предусмотрена возможность сохранения выплаты (на период до 1 года) именной стипендии спортсменкам, находящимся в декретном отпуске.