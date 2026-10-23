Качество, дисциплина и импортозамещение: Лукашенко посетил "Белкоммунмаш"

Пассажирскому транспорту быть - такая принципиальная позиция Президента Беларуси прозвучала 23 октября в разговоре с промышленниками. Александр Лукашенко посетил "Белкоммунмаш", где обсуждали развитие этого машиностроительного направления.

Конкуренция не дает производителям повода расслабиться. Именно поэтому жесткие требования звучали от главы государства по вопросам качества, срокам поставок, сервису, импортозамещению. От этого в итоге зависит успех на рынках. На заре независимости компетенции машиностроителей не загубили , и сегодня это позволяет производить востребованную технику, развивать производство. Спрос на пассажирский транспорт растет.

Репутацию известного производителя пассажирской техники "Белкоммунмаш" зарабатывал полвека. Начинали с ремонта троллейбусов и трамваев. Думали, что не потянут, но освоили производство. В начале непростых 90-х годов при поддержке Президента создали первый белорусский троллейбус. С этого момента завод взял курс на городской электрический транспорт.

Трамваи, троллейбусы на автономном ходу, электробусы - Александр Лукашенко осмотрел всю линейку "народного" транспорта, которую сегодня выпускают "Белкоммунмаш" и МАЗ на пару. С первых минут было понятно, что Президент максимально погружен в ситуацию на предприятиях, чем сегодня живут и дышат машиностроительные бренды. Глава государства задавал вопросы и по качеству, и по срокам поставок, и по импортозамещению.

Лукашенко: Техника должна быть качественной

"Техника красивая, дизайн неплохой. Когда она движется, приятно смотреть, но если не будет качества, у нас с вами разговора быть не может. У нас пятилетка качества, и это не просто формальность. Техника должна быть качественной", - подчеркнул белорусский лидер.

Пассажирский транспорт завод продает не только в Беларуси, но в России и Казахстане. Там есть и свои производители, и китайские конкуренты. Так что приходится быть гибкими - делают технику под конкретного заказчика. На конвейере одновременно может стоять до 5 проектов. Но судя по информации, которая была у Президента, на заводе "хромает" дисциплина.

Он обратил внимание, что от этого напрямую зависит и вопрос качества. "О дисциплине вообще речи быть не должно. За это спрос будет жесточайший. Я очень внимательно за этим наблюдаю", - подчеркнул Президент.

Нынешний директор возглавил завод только в 2026 году, но сам на предприятии со студенческой скамьи. Михаил Сыманович рассказал, что за последние пять лет подросли объемы производства. Пусть многие страны, особенно постсоветские, ушли от электрического транспорта, все равно запрос на технику есть.

Гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" доложил о перспективах развития холдинга. Он отметил, что предприятие работает не только на внутренний рынок, но основательно ориентировано на экспорт. По итогам нынешнего года также ожидается положительная динамика по экспорту.

"Зряплаты нет. Это деньги заработанные", - сделал вывод глава государства.

Михаил Сыманович подтвердил, что это действительно так. "Работаем по субботам. На определенных участках в три смены", - сказал он.

Президент о совместной работе производителей пассажирской техники

Хоть разговор шел на площадке "Белкоммунмаш", говорили и о ситуации на Минском автомобильном заводе. Оба промышленника - в чем-то конкуренты. Были идеи даже объединить предприятия. Сегодня у них в работе есть совместный проект.

"Совместно с МАЗом мы приступили к сочлененному трамваю, когда на кузов МАЗа мы будем устанавливать свое электрическое оборудование", - рассказали Президенту на предприятии.

"Пусть директора решают, объединять или нет. Мы можем тут объединить за сутки что угодно, а трудовые коллективы и директора будут против. Второе: обязательно вот взять и слить, как предлагают? Или при такой диктатуре, как у нас, и влиянии министерства они могут работать, как работают сейчас, но совместные программы осуществлять?" - поставил вопрос Александр Лукашенко.

"Но подстраиваться под директоров, если это хуже технологически, не надо. Поэтому надо смотреть вперед", - ориентировал Александр Лукашенко на необходимость взвешенного подхода при решении подобных вопросов.

Сегодня "Белкоммунмаш" предлагает полный спектр решений для городов причем с разными типами зарядки: и экспресс-зарядкой, и ночной. Обсуждая начинку, Президент поставил задачи и по локализации, и по импортозамещению.

Глава государства ознакомился с линией сборки и используемой компонентной базой. Подробно обсудили вопрос по производству аккумуляторной системы для электротранспорта (что лучше, отечественные или импортные образцы, и какие в этом плане перспективы), ряда других устройств и оборудования. Частично используются импортные компоненты, в связи с чем Александр Лукашенко еще раз напомнил об импортозамещении по тем позициям, где это возможно. "Все, что можем производить, надо производить. И вам, и смежникам", - поставил задачу Президент.

Поручение: изучить возможность использования современных трамваев в Минском метро

В 2026 году предприятие выиграло тендер в Челябинске. Для линии метротрама здесь разработали специальный вагон - трехсекционный и низкопольный. Первый уже уехал заказчику, второй - на подходе. Такой может двигаться и в подземном тоннеле, и по земле. Если доработать, то возможно и для белорусского метро подойдет. Поручение - изучить такой опыт и возможности взамен импорта.

"Надо пробовать. Если мы в метро будем это поставлять, это великое дело. Мы импортозамещение обеспечим", - отметил Президент.

Работа отечественных производителей техники

Если нужны будут решения регуляторного характера, за Президентом не заржавеет. Прозвучало, что удобным и быстрым должно быть и транспортное сообщение с городами-спутниками. Успех отечественных производителей техники - государственный интерес.

Был и тест-драйв троллейбуса с автономным ходом. Маршрут по площадке предприятия позволил оценить удобство и комфорт поездки. По ходу Президент сказал о том, что заметно любому пассажиру - о порядке в столице.

Лукашенко: Пассажирскому транспорту - быть

На совещании по развитию производства пассажирского транспорта Александр Лукашенко сказал, что видит немалую перспективу в этой сфере. Несмотря на конкуренцию, пошел спрос, но придется напрягаться.

"Один из важнейших ваших конкурентов - частник, который покупает легковые автомобили. Кто-то на велосипеде, кто-то на самокате - здоровый образ жизни становится все более привлекательным для наших людей. И легковые автомобили. Практически в каждой семье легковой автомобиль, а то и два. Это серьезная конкуренция нашему пассажирскому транспорту", - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что несколько десятилетий назад бытовало мнение, что общественный пассажирский транспорт может стать невостребованным из-за расширения сегмента личного автотранспорта. Но время показало, что это не так.

"Сегодня ситуация резко изменилась. Конкурент этот остался. Но есть твердое понимание, что от пассажирского транспорта мировое сообщество никуда не денется. В любой стране общество будет использовать пассажирский транспорт. Значит, пассажирскому транспорту быть", - отметил Александр Лукашенко.

Не упустить окно возможностей на рынке

Использовать активнее будут электротранспорт не только в городах, но и для междугороднего сообщения. Для этого постоянно работают над увеличением возможностей для автономного хода. Потенциал производственной площадки оценивают высоко. Хотя в середине 90-х, в первый визит Президента на завод, все было не так однозначно.

Александр Лукашенко напомнил, как принимал решение о сохранении в Беларуси многих предприятий, в том числе МАЗа и "Белкоммунмаша". Его ("Белкоммунмаш". - Прим. ред.) Президент впервые посетил в 1995 году, когда оно дышало на ладан, шли разговоры о продаже иностранным инвесторам. "Но умные, опытные специалисты мне сказали, молодому Президенту: "Не спешите. Можем отдать, но будем делать болты и гайки, компетенции пропадут", - рассказал глава государства.

"Тогда мной было принято решение: как бы ни было тяжело - напрягаться, оставить эти предприятия в белорусской собственности и развиваться на той базе. Что мы и сделали", - подчеркнул Президент.

"Мы выстояли (это главный итог на сегодня), начали производить свой автобус, троллейбус, трамвай и железнодорожные составы хорошие, которые выдерживают конкуренцию на международных рынках. Не всегда. Из-за нашей расхлябанности порой и некомпетентности", - сказал Президент и потребовал обеспечить должный уровень производственной и исполнительской дисциплины.

Даже в непростые времена, в 2009 году, когда в мире был финансовый кризис, в Беларуси приняли решение не только выпускать классические троллейбусы и трамваи, но и работать на перспективу - делать низкопольный трамвай, а также приступить к разработке электробуса.

"Почему надо этим заниматься? Потому что спрос пошел серьезный на наше производство и вообще на пассажирское производство. Спрос в мире огромный. Но и конкуренция здесь приличная. Поэтому нужно качество", - подчеркнул глава государства.

Одно из поручений правительству - проработать вопрос, чтобы экологически чистый пассажирский и грузовой транспорт работал во всех национальных парках и заповедниках, санаториях. Честно говоря, не все гладко у производителей сегодня, именно поэтому сам Президент концентрируется на проблемных моментах.

Глава государства считает, что именно сейчас, как никогда, нужна совместная работа "Белкоммунмаша" и МАЗа по загрузке имеющихся мощностей под общим руководством Минпрома. "Наверное, настало время и для быстрой реализации инвестпроектов, чтобы расшить узкие места, - сказал он. - Там, где можно вместе что-то делать, - делайте. Не надо делать это по отдельности".

Отдельное внимание было уделено финансово-экономическим показателям работы МАЗа. Белорусский лидер отметил, что меры, принимаемые Правительством, не позволили стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность МАЗа.

Долю общественного электротранспорта планируется нарастить

Должных результатов не видят пока и на предприятии "Штадлер Минск". Создание белорусского поезда до стадии производства так пока и не дошло. Президент поручил Комитету госконтроля разобраться, оценить роль Белорусской железной дороги в то числе. Что касается пассажирского сектора, то потребность в пополнении парке техники увеличивается и в Беларуси, и в России.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы понимаем, что нам надо делать, где усилиться. При создании нового продукта неминуемо возникают некоторые вопросы по качеству. Идем на риски, чтобы завоевать рынок, особенно экспортный, чтобы там присутствовать первыми. Все недочеты мы понимаем и уже в процессе эксплуатации стараемся устранять, не нарушая производственного цикла перевозки пассажиров".

МАЗ и "Белкоммунмаш": объединение усилий

Если трамваи и троллейбусы возьмут не везде, то для электробусов может быть более широкая география стран. Выдерживать конкуренцию на разных рынках будут сообща.

"Нужно работать с себестоимостью, нужны серьезные объемы, чтобы составить конкуренцию производителям, которые уже есть на других рынках. В кооперации с МАЗом будем пытаться решать эту задачу, чтобы за счет масштабности сделать конкурентную цену", - отметил Михаил Сыманович.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Каждый берет то, в чем наиболее силен и компетентен, с меньшими затратами и большей эффективностью делает. А синергия получается совместная под крылом Министерства промышленности. Не нужно конкурировать, толкаться локтями, а нужно за столом на листе бумаги все это расчертить, определить, и тогда четко понятна стратегия, что делаем и что получаем".

Толкаться локтями все равно придется уже с зарубежными конкурентами. Жесткий рынок слабину по качеству, сервису и подходам не прощает. Но с компетентными кадрами, мощной производственной базой, своими разработками и с дисциплиной шанс на большой успех и производителей народного транспорта все же есть.