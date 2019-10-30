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Качество медобслуживания, зарплаты врачей: актуальные вопросы Президент обсудил в РНПЦ онкологии в Боровлянах
Качество медицинских услуг, зарплаты врачей, проблемы пациентов и большие стройки: сегодня Президент посетил РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском. Здесь открылся пансионат для пациентов и их сопровождающих, рассчитанный на 135 человек. В этом же помещении столовая и кафе. Номера одноместные, двухместные, повышенной комфортности, а также для пациентов с ограниченными возможностями. Комплекс включает в себя и оздоровительный центр. Он объединяет зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, бассейн и тренажерный зал.
Президент ознакомился с условиями проживания в пансионате
Президент ознакомился с условиями проживания в пансионате, осмотрел столовую, поинтересовался организацией питания. При этом, изменив маршрут, Александр Лукашенко узнал все детали, пообщался с обслуживающим персоналом и поварами. По традиции важный социальный объект ввели в строй в канун 7 Ноября. Теперь это то место, где могут остановиться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Прежде им приходилось искать и снимать недешевое жилье в Минске или пригороде.
Также Президент посетил построенный недавно комплекс общежитий для сотрудников РНПЦ онкологии и других медучреждений района. В центре внимания планировка квартир, условия проживания, вспомогательные помещения. Во время поездки не остались в стороне и самые острые вопросы здравоохранения: кадры, обеспеченность новейшим оборудованием и зарплаты.
В разговоре с журналистами поднимались не только медицинские темы
Конец года - время подводить экономические итоги. 2019 был богат на международные контакты, главенствующую роль в которых часто играют именно торговые вопросы. Результат всегда дело не одного дня, но на него, не переставая, работает большая интернациональная команда специалистов.
Журналисты интересовались также мнением Президента касательно возможного оттока медицинских кадров, переписи населения и отношения к традициям ноябрьских праздников. Все подробности сегодня в
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