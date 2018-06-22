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Качество жизни на селе сегодня обсуждали на совещании с Президентом в Шкловском районе
Продажа сельхозпредприятий частникам возможна, но при железном условии, что крестьянин не будет обижен. Речь о том, чтобы труд обеспечивал технологический процесс и достойно оплачивался.
Качество жизни на селе сегодня обсуждали на совещании с Президентом в Шкловском районе. Глава государства отметил, что за последние 15 лет удалось не только спасти и восстановить агросектор, но и обеспечить необходимые социальные стандарты. Все это время действует программа модернизации АПК. Дальнейшее развитие отрасли вполне возможно при участии частного капитала. Но главное - достойные условия труда и зарплата по заслугам. И здесь ориентир от Главы государства: за два года довести среднюю зарплату в агросекторе до тысячи рублей.
Сегодня Глава государства посетил и хозяйства агрохолдинга "Купаловское". В центре внимания реализация задач по созданию эффективного интегрированного сельхозобъединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на базе хозяйств Шкловского района. Холдинг "Купаловское" зарегистрировали год назад. В его составе - три организации. Президент подчеркнул, что нынешние условия диктуют новые правила работы в аграрной сфере.
Во время посещения комплекса "Большие Славени" Президент детально интересовался организацией работы и обратил внимание на то, что повсеместно необходимо брать на вооружение лучшие передовые технологии, ориентируясь на эффективность. Александр Лукашенко напомнил о соблюдении трудовой дисциплины, а также указал на целый ряд недоработок при развитии комплекса. В первую очередь это внешний вид и обстановка внутри помещений для содержания животных.
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