Продажа сельхозпредприятий частникам возможна, но при железном условии, что крестьянин не будет обижен. Речь о том, чтобы труд обеспечивал технологический процесс и достойно оплачивался.

Качество жизни на селе сегодня обсуждали на совещании с Президентом в Шкловском районе. Глава государства отметил, что за последние 15 лет удалось не только спасти и восстановить агросектор, но и обеспечить необходимые социальные стандарты. Все это время действует программа модернизации АПК. Дальнейшее развитие отрасли вполне возможно при участии частного капитала. Но главное - достойные условия труда и зарплата по заслугам. И здесь ориентир от Главы государства: за два года довести среднюю зарплату в агросекторе до тысячи рублей.

Сегодня Глава государства посетил и хозяйства агрохолдинга "Купаловское". В центре внимания реализация задач по созданию эффективного интегрированного сельхозобъединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на базе хозяйств Шкловского района. Холдинг "Купаловское" зарегистрировали год назад. В его составе - три организации. Президент подчеркнул, что нынешние условия диктуют новые правила работы в аграрной сфере.