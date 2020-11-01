Кадровая ротация силовиков и усилия власти по обеспечению безопасности

Безопасность. Об этом в последнее время говорим немало. Но насколько важно чувствовать себя безопасно, понимаешь только тогда, когда сталкиваешься с попытками нарушить мирную жизнь. "Непуганые белорусы" - так часто говорили соседи и зарубежные эксперты, подразумевая, что в нашей стране привыкли жить спокойно.

Но как легко, оказалось, все можно потерять. И вот уже видна та грань, за которой начинается беспредел. Поджоги, диверсии, кибератаки, нападения на людей с иными взглядами - это то, с чем столкнулись в последние месяцы белорусы. Это террор, который должен быть остановлен. По закону. Реакция власти будет однозначной - подобные попытки раскачать страну и поднять волну бандитизма будут пресекаться на корню.

На укрепление безопасности, прежде всего, да и в целом управленческой команды направлены громкие кадровые решения президента на этой неделе. Как вы помните, они коснулись силового блока и помощников главы государства в регионах.

Что стоит за ротацией, и какие акценты прозвучали от президента по теме общественной безопасности, спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус.

Честно сказать, такого количество трактовок и домыслов о логике кадровых решений президента мне давно не приходилось слышать и читать. Чего только в медиа не звучало: и о короткой кадровой скамейке запасных, и о степени доверия, и еще много чего…

Понятно, персоны новых помощников президента заметные. Как вы помните, экс-главе МВД Юрию Караеву доверен Гродненский регион. Александр Барсуков будет отвечать за Минск, а Валерий Выкульчик возвращается работать на родную Брестчину.

Понижение или повышение? Мне кажется, тут все чуть сложнее, чем просто "или-или". Это, в первую очередь, доверие надежным людям, патриотам и профессионалам.

Если считаешь, что человек не справился, недоволен его работой или сомневаешься в офицере, то, согласитесь, вряд ли бы стал присваивать новые звания. А Караеву и Барсукову глава государства вручил погоны генерал-лейтенантов, между прочим... Ставку на силовиков многие восприняли как сигнал - мол, президент намерен "закрутить гайки" в регионах. Но давайте откровенно, люди в погонах - это, прежде всего, те, кто понимает, что такое ответственность и защита страны. Так что, ротация - это реакция на вызовы времени: в областях особенно на западных рубежах - люди с серьезной закалкой сейчас точно не помешают.

"Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", - подчеркнул глава государства.

То есть к функционалу помощников, помимо кадровой работы и других вопросов из социально-экономической плоскости, добавляется общая безопасность. И система взаимодействия с главой государства будет выстроена по-новому: максимум прямых контактов. Вообще, президент анонсировал серьезное переформатирование этой части госуправления. Плюс ждет предложений - как усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка.







"В основном шатаются в Минске, но успокаиваться не надо и в регионах. Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - сказал президент.

Еще о том, почему именно силовики и именно в западные регионы. Да, Беломайдан провалился, но от попыток расшатать экономику, устроить стачки, намеренно подвергнуть опасности жизнь людей ведь, как мы видим, не отказываются. Не нужно недооценивать внешний фактор!

Глава государства в этой связи напомнил о ситуации на западных рубежах, когда пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск. "У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео сказал, это хорошо, я принял к сведению", - сказал президент. "Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Виктор Хренин больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувства, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы, и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены", - отметил Александр Лукашенко. Война - это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали", - сказал президент.

Что хочется сказать в пику тем, кто вещает о кадровом голоде в госрядах и говорит о том, что президенту приходится тасовать уж слишком маленькую колоду. Понятно, что подбор на министерскую должность - дело непростое. Тут многие звезды должны сойтись! Но и об этом скажет Александр Лукашенко - за последнее время выросло поколение представителей силового блока, достойных, чтобы занимать высокие госпосты. Новый глава МВД - Иван Кубраков - один из них. Возглавлял столичную милицию, успел поработать в регионах. В руководстве МВД - это один из самых молодых и перспективных генералов.

Ну и столичная милиция не осталась без руководителя. По горячим следам представили и главу ГУВД. В помощь министру в Минске - Михаил Гриб. Команду для предупреждения новых угроз в столице президент назовет сплавом опыта, патриотизма и таланта. Работа в связке с новым помощником позволит обеспечить правопорядок.

Насколько это важно - успели уже прочувствовать на себе и наши соседи, где улицы сегодня по-настоящему "кипят".

Президент подробно остановился на ситуации в Польше: "Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал Александр Лукашенко. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты запретили. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось". Кроме того, в Польше накопились и экономические проблемы. "Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - добавил президент. Касаясь ситуации в Литве и итогов парламентских выборов, прошедших там недавно, белорусский лидер сказал: "Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть". К примеру, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси. "А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? - продолжил Александр Лукашенко. - Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление". "Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул глава государства.

Учитывая, как Польша, не стесняясь, вмешивается в наши дела и подогревает обстановку, так и хочется сказать: эффект бумеранга никто не отменял!

Ну и к нашим делам. Формирование команды МВД продолжится. Помимо этого, на первом плане - порядок в столице и обеспечение безопасности. Время непростое. Но, представляя новое руководство МВД, президент напомнил - и не такое переживали!

"Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - отметил глава государства. Сравнивая ситуацию тогда и сейчас, президент обратил внимание: "Разница нынешнего момента с тем только в том, что есть бешеная внешняя поддержка. Тогда она тоже была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих... и устроили нам цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она растянулась".







Подспорьем для правоохранителей становятся народные дружины - неравнодушные люди, которые на локальном уровне готовы дать отпор бесчинствам. Если глобально, то президент четко дал понять: церемониться с теми, кто переходит черту, не будут. Речь даже не столько про радикалов, а откровенных бандитов и диверсантов, которые возвращают нас в лихие 90-е.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, - сказал глава государства. - Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".

Месседж понятный: власть не допустит возврата бандитизма и его разгула на улицах. И еще важный момент - президент поручает защитить тех, кто хочет учиться и работать. Десяток заводаторов не должны срывать учебный процесс или производственный процесс для большинства.

"Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите - вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну", - сказал глава государства.