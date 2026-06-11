Кадровый четверг: Лукашенко назначил новых министров, руководителей СМИ, предприятий и дипкорпуса

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня назначил и согласовал новых руководителей в разных сферах - от дипкорпуса и министерств до местной вертикали, крупных предприятий и медиа.

Перед всеми стоят и операционные, и стратегические задачи. Кроме выполнения непосредственных обязанностей нужно искать новые проекты внутри сферы, неважно газета это или производство техники.

Все инновации, все, на чем в перспективе может зарабатывать страна, - это в первую очередь люди, и на такую работу ориентируют руководителей.

"Все кандидаты проверены, ни к кому вопросов нет" - так почти сразу был обозначен уровень подбора кадров. Безусловно, и на ответственные должности, и в кабинет главы государства не попадают случайные люди - деловая репутация должна быть исключительной.

В первом заходе были Максим Лысенко и Ольга Ануфриева - хорошо знакомые в коллективах Министерства природы и газеты "Звязда".

Начали разговор глобально с работы Минприроды: на пост нового министра и претендовал Максим Лысенко. По словам главы государства, он должен быть в курсе абсолютно всего: и рационального использования ресурсов, и экобезопасности, и управления отходами.

Вода, воздух, земля, животные - все в ведении ведомства, тем более сейчас на повестке вопрос передачи Госинспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды. Когда-то структура создавалась конкретно под решение вопросов с браконьерством. Поработали так, что сегодня в Беларуси даже не нужно ехать в спецпарки, чтобы понаблюдать за лосями, зубрами, волками и медведями.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Должен быть на земле порядок - это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть. Рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки Вы в теме. Придет новый руководитель - надо вникать в ситуацию. Если инспекция будет в составе вашего министерства, то Вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти. И больше внимания придется уделить инспекции. Ничего страшного не произойдет, если инспекция будет в составе министерства".

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Белорусский лидер предупредил нового главу ведомства Максима Лысенко о том, что спрос будет очень серьезный: "Важнейшее министерство. Как я часто говорю, Беларусь - это такой островок стабильности и главное - природы, любви к природе".

Что касается медиасферы, Ольга Ануфриева хорошо известна коллегам, долгое время была главным редактором в медиахолдинге "Звязда", теперь будет руководить Издательским домом "Беларусь сегодня". Несколько месяцев эта должность была вакантной.

"Всегда утром на столе у меня Ваше творчество. И я очень надеюсь, что Вы с этим справитесь. Тем более что руководители СМИ, наши творческие министры рекомендуют и не против (назначения. - Прим. ред.) Ольги. Не только "Звязда", но прежде всего "Беларусь сегодня" у меня на столе. Не скажу, что я каждую газету прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику. Тем более я же человек информированный, в основном знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете", - отметил глава государства.

Оба новых руководителя уверены, что новому назначению сильно будет помогать коллектив. Не надо тратить время на то, чтобы узнать коллег, - это один из плюсов назначений кадров внутри сферы. Что касается Минприроды, первое, чем займутся, - решениями по утилизации отходов.

Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Недавно я выезжал в Республику Кыргызстан, чтобы посмотреть их опыт по строительству мусоросжигающих заводов как одно из направлений. Опять же, никто не отменял раздельный сбор отходов, но и у нас сегодня уже построено 10 мусороперерабатывающих заводов. Надо наладить их работу на должном уровне, и я думаю, что мы сдвинем с места эту проблему".

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e9238a-6e08-4f5a-b7b6-31b630524d9d/conversions/5ac9c795-d2c8-4be7-ba17-cc54aa9f8e7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e9238a-6e08-4f5a-b7b6-31b630524d9d/conversions/5ac9c795-d2c8-4be7-ba17-cc54aa9f8e7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e9238a-6e08-4f5a-b7b6-31b630524d9d/conversions/5ac9c795-d2c8-4be7-ba17-cc54aa9f8e7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e9238a-6e08-4f5a-b7b6-31b630524d9d/conversions/5ac9c795-d2c8-4be7-ba17-cc54aa9f8e7f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Коллектив, который я сегодня возглавила, я хорошо знаю, он работоспособный, он очень талантливый, и я думаю, что вместе мы справимся со всеми задачами, которые перед нами стоят", - подчеркнула директор - главный редактор Издательского дома "Беларусь сегодня" Ольга Ануфриева.

главный редактор Издательского дома "Беларусь сегодня" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8d47b3-3bc8-43eb-b5e8-b745e63d229a/conversions/dfdfd76f-2265-43c2-b58f-16803e94b060-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8d47b3-3bc8-43eb-b5e8-b745e63d229a/conversions/dfdfd76f-2265-43c2-b58f-16803e94b060-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8d47b3-3bc8-43eb-b5e8-b745e63d229a/conversions/dfdfd76f-2265-43c2-b58f-16803e94b060-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8d47b3-3bc8-43eb-b5e8-b745e63d229a/conversions/dfdfd76f-2265-43c2-b58f-16803e94b060-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во втором пуле назначенцев в кабинете Президента были и представители местной вертикали власти - новые руководители в Петриковском и Ошмянском районах.

Александр Лукашенко напомнил, что бывший глава Петриковского района получил назначение на должность председателя Мозырского райисполкома. Президент подчеркнул, что в Петриковском районе была проведена неплохая работа, поэтому новый руководитель приходит не на пустое место: "Очень внимательно наблюдаю вообще за полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что люди там живут все-таки более-менее прилично. Вы идете на район, который уже себя зарекомендовал. Поэтому отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах".

Работы в районе достаточно: ждут в 2026 году и хороший урожай, как и в Ошмянах. Это уже Гродненская область. Президент ориентировал: такие, казалось бы, не самые близкие земли к районному центру должны быть не хуже пригорода Гродно. Это касается всех регионов.

Белорусский лидер призвал руководителей районов не спешить с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь отстающему хозяйству, но и погубить успешное предприятие.

"Торопиться объединять хозяйства ради того, что это хорошее, а это плохое... Мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть, - сказал глава государства. - Надо очень аккуратно, осторожно (объединять сельхозпредприятия. - Прим. ред.), разобравшись с людьми, поговорив с руководителями. Ну, там, где уже мелкие хозяйства… Я у себя на родине наблюдаю - 600-800 га были хозяйства, 1200 га. При нынешней технике объединение под птицеводческие, свиноводческий комплексы, с переработкой, вплоть до торговли, там они могут дать результат".

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Не последнюю роль в этих процессах играет техника: Лидсельмаш 11 июня возглавил Эдуард Шалль. Они производят панели и радиаторы, зерносушильные комплексы, больше 50 наименовани1 навесной и прицепной техники.

"Задача одна - делать свое, 100 % должна быть локализация (на первом этапе - 90 %). Все должно быть белорусское. И самое главное - качество. Вот аграрии сидят, понимают, что если некачественная продукция, - это беда. Спрос будет жесточайший", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства: "С премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это же беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 га скосил, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются, роторы... Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать для того, чтобы технику не угробить, она недешевая, но она должна быть качественной. Качество - вопрос номер один, особенно у вас, потому что, вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем. Но ни в коем случае нельзя опускать эту планку, чего бы нам это ни стоило. Качество - вопрос номер один".

От промышленников Президент ждет и визионерского подхода. Должны смотреть чуть вперед: что еще нужно стране?

В качестве примера современных технологий назывались электробусы и роботизированный комплекс для доения коров. Разработкой последнего в Беларуси занимаются специалисты холдинга "Горизонт". Сейчас этот роботизированный доильный аппарат отечественной разработки выполняет 10 из 15 необходимых операций.

"Если мы сделаем этот доильный аппарат, робот - это великое дело", - сказал Александр Лукашенко. Главное, по его словам, что это будет собственная белорусская разработка. Хотя поначалу высказывались сомнения, что такое возможно сделать самим, в особенности в части программного обеспечения: "Квакали-охали: "Ай-яй-яй, мы не можем". Чего не можем? Все мы можем. Айтишная страна, гордились этим - и не можем? Задачу поставили, молодые ребята на "Горизонте" (инициативно взялись это сделать и делают. - Прим. ред.). У нас министры и правительство должно в этом плане шевелиться, хотя бы идеи эти подбрасывать и контролировать, заставлять людей. Все же это исходило от Президента. И трактор сделали мощнейший на постсоветском пространстве. Он нам нужен, такой трактор нам нужен. Надо двигаться вперед и видеть будущее".

Еще одно заметное назначение - Белкоммунмаш возглавил Михаил Сыманович. До этого он занимал должность заместителя гендиректора этого же холдинга по экономике и финансам. Предприятие сейчас производит и троллейбусы, и электробусы, и трамваи. Готовятся расширять экспорт, пока основные рынки - Россия и Казахстан.

Михаил Сыманович, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш":

"Мы намерены сделать новый трамвай - трехсекционный, метровагон так называемый. Этот трамвай может двигаться в обоих направлениях, не разворачиваясь на разворотном трамвайном кольце. У нас есть уже контракт, куда мы будем такой трамвай поставлять, поэтому мы над этим сейчас активно трудимся, работаем. Это для нас новый вид продукции, который станет основой развития предприятия на ближайшие годы".

гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404bf6-8d59-40c9-9d5b-750ec938a97e/conversions/6e62a811-c89f-45ee-bda0-4522887535ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404bf6-8d59-40c9-9d5b-750ec938a97e/conversions/6e62a811-c89f-45ee-bda0-4522887535ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404bf6-8d59-40c9-9d5b-750ec938a97e/conversions/6e62a811-c89f-45ee-bda0-4522887535ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404bf6-8d59-40c9-9d5b-750ec938a97e/conversions/6e62a811-c89f-45ee-bda0-4522887535ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме этого, Президентом были согласованы управленцы в Минтрансе и Минпроме - там новые заместитель и первый замминистра. В Постоянном комитете Союзного государства новые замначальника Организационно-аналитического департамента и замначальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения.

Поменялись руководители структурных подразделений Администрации Президента и региональных центров Комитета государственного контроля.

Изменения коснулись и дипкорпуса: послом в Ливии стал Евгений Соболевский (он возглавляет белорусскую дипмиссию в Египте, представляет интересы страны в Алжире, Омане и Судане).