Кадровый четверг во Дворце Независимости: Лукашенко назначил новых министров, послов и глав регионов

Кадровый четверг во Дворце Независимости - классика рабочего графика. Не всегда все назначенцы сразу становятся объектом для журналистских интервью, все-таки есть момент - "Президент должен дать согласие на назначение", поэтому все знают, зачем они здесь, но без волнения не обходится.

В первом заходе в кабинет главы государства будут сразу 2 новых "без пяти минут" министра - лесного хозяйства и архитектуры и строительства. Из дипломатического корпуса - новый посол Беларуси в Таджикистане.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Таджикистан - очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Эмомали Шариповичем (Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном - прим. ред.). Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна, основа там уже заложена. Надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Стратегия там выработана. Очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве".

Президент подчеркнул необходимость усиления роли Министерства строительства в системе госорганов. Глава государства отметил, что ведомство должно взять под полный контроль все процессы в строительной сфере.

Он выразил уверенность в опыте нового руководителя, который долгое время работал в Брестском облисполкоме: "Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть строительство - развивается страна. Если ничего не строим, какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит, страна живет".

Что касается лесного хозяйства, белорусский лидер сделает акцент: здесь действительно многое зависит от погоды. Где можно подстраховаться, в Беларуси это уже сделано. Например, вся территория лесов - это зона видеонаблюдения, если вдруг где-то случается пожар.

Это видят за секунды, но ветра, дожди - это, конечно, останется с нами, а значит, в отрасли должны работать люди, которые умеют и быстро реагировать на ЧП, и устранять последствия.

"Где-то вас засушило, мало влаги - короед пополз по деревьям. Где-то залило - крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимания больше, чем на другие направления", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко поставил ряд задач перед лесным хозяйством. Глава государства отметил, что в стране не всегда своевременно проводятся рубки и переработка древесины как в рамках плановых мероприятий, так и при ликвидации буреломов после стихийных явлений.

"Надо убирать вовремя, надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Ну, так вы вносите предложения. И у вас план должен быть", - ориентировал белорусский лидер.

Новый министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович - человек в сфере известный. Начинал с мастера леса - это старт карьеры в лесном хозяйстве, вот так поступательно поднимаясь по карьерной лестнице, дошел до поста большого руководителя. Но в кабинете планирует времени проводить немного.

Сергей Ульдинович, министр лесного хозяйства:

"Кабинет для меня - как-то по остаточному принципу, это по минимуму. Себя я, конечно, вижу в лесу. Я надеюсь, что оно так и будет. Одно из самых важных - это кадры, люди и, конечно же, это работа по дисциплине, наведению порядка на производственных объектах, выпуск продукции, товаров народного потребления - то, что наши люди максимально могут получить из той древесины, которая растет в нашей стране".

Что касается строительной отрасли, возглавивший ее Вадим Ольшевский - тоже человек, что называется из этой сферы. Переедет он из Бреста, где до этого тоже курировал строительство, но в должности зампреда исполкома.

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства:

"Стабилизировалась тематика оттока кадров. Сегодня, в частности, я по Брестской области скажу, что мы 100 % остались по тем кадрам, которые были в 2023 году. Значит, 1 млн 662 тыс. кв. м по стране введено - это неплохая цифра. Годовая задача - ввести 4 млн кв. м жилья. Сегодня строительный комплекс обеспечил стабильную работу, мы вышли на уровень загруженности и уровень строительно-монтажных работ более 100 %".

Новый посол в Таджикистане - вот здесь, скорее, карьерный поворот, Александр Худолеев - выходец из структуры МЧС. Занимал должность первого замминистра, в звании генерал-майор.

Александр Худолеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:

"Я не один раз был в Таджикистане, в том числе по роду своей службы, доставлял гуманитарную помощь народу Таджикистана, общался с руководством страны, вице-премьером, безусловно, со своими коллегами. Поэтому у меня установились дружеские взаимоотношения. Я думаю, что это послужит поводом для того, чтобы продвигать интересы Республики Беларусь в Таджикистане".

Следующими в кабинет Президента пригласили глав местной вертикали власти. Это, как говорит Александр Лукашенко, лицо главы государства на местах, поэтому без личного разговора назначение не происходит.

И сразу к вопросам, которые сейчас касаются буквально всех управленцев в регионах, причем не только в аграрной сфере, уборочная - это 3 месяца интенсивной работы, которую нужно делать без ошибок.

"Дисциплина прежде всего технологическая. Положено в эти сроки посеять - надо посеять, положено убрать - надо убрать. Хоть умри, но убери! Потому что это не мы диктуем от себя, это технологии такие сегодня. И я часто требую, знаете, я остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. Когда мы приезжаем в Могилевскую область или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом азотные удобрения. Вы знаете, что из них получится - ничего не получится. Они растают в течение суток под дождем. Погода такая. Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что завтрашний день потихоньку просветлеет, суше станет. Но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь нас немножко наказал, но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса. Вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасный, его надо выхватить", - подчеркнул глава государства.

За столом Руслан Жуковский - новый председатель Островецкого райисполкома. Виталий Шулейко возглавил Слонимский район, Игорь Аверко - Щучинский.

Сергей Медзвецкас получил должность первого зампреда Гродненского облисполкома, Владислав Гершгорин теперь глава администрации Ленинского района Гродно.

"Гродно - это город-красавец, это зеркало, витрина нашей страны. Запад, проезжая Гродно, видит ту красоту и тот порядок, который там существует. Очень вас попросил бы, чтобы вы подсказывали, не боялись генерала. Он у нас генерал, военный человек, поэтому ему пришлось осваивать и сельское хозяйство, и ЖКХ, и строительство. Надо открыто высказывать свою позицию, точку зрения и где можете помочь - помогите", - потребовал белорусский лидер.

Президент отметил, что строительство и жилищно-коммунальное хозяйство остаются самыми проблемными сферами с большим количеством жалоб, но выразил уверенность в наведении порядка в Брестской области, которая всегда славилась дисциплиной.

Лукашенко признал, что ставить задачи проще, чем их реализовывать, однако и это требует ответственности. Он предостерег от поспешных решений, призвал внимательно подбирать кадры и не ломать через колено. Глава государства также отметил, что власть должна быть умной, но если работать с людьми невозможно, есть законные методы решения проблем.

В Беларуси не изобретают новых подходов к кадровым вопросам, существует выверенная система планирования потребности в специалистах. Рассчитывается, сколько и каких профессий требуется в каждом секторе, эти вакансии планомерно закрываются. Отдельное внимание обеспечению рабочими кадрами новых инвестиционных проектов, в первую очередь в сельском хозяйстве.

"Я только что говорил министрам назначенным, тут целая поднялась буря: ах, вот узбеков берут. Мы никого брать не будем. Ну, тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине да и в каждой области проблемы есть, если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Ну, там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что руководители и председатели райисполкомов должны самостоятельно определять кадровую потребность и принимать решения по назначениям. Он отметил, что не стоит рассчитывать на приезд готовых высококвалифицированных специалистов со стороны, многие из них уже трудоустроены. Глава государства акцентировал, что важно доучивать и обучать кадры на месте, но главным условием должно быть желание человека работать.

Президент также напомнил о совместной работе с руководством страны по вопросам инвестиций в перерабатывающую отрасль и животноводческие комплексы. Он заявил, что государство предоставляет средства на строительство, а также обеспечивает рабочие места, образование, здравоохранение и жилье для приезжающих специалистов. При этом Лукашенко разделил тех, кто готов остаться и работать в стране, и тех, кто приезжает лишь ради заработка с последующим отъездом.

Говоря о международных отношениях с Африкой, у нас продолжает усиливаться сотрудничество. Юрий Николайчик был назначен послом Беларуси в Мозамбике по совместительству, также он руководит дипведомством страны в Зимбабве. Это два соседних государства, причем у Мозамбика есть выход к океану.

Что касается силового блока, произвел кадровые назначения Президент и в структуре государственной безопасности. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства.

Белорусский лидер сделал особый акцент на усилении координирующей роли Государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.

"Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления Госсекретариата и воздействия влияния на Комитет государственной безопасности. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль Госсекретариата будет усилена, т. е. есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или замысел, программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить что-то, - присматривать должен госсекретарь и Госсекретариат. Так, как правительство министерствами занимается, так Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями и докладывать Президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен Президенту. Я часто говорю госсекретарю: "Ты помощник Президента по этим вопросам, но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена с сегодняшнего дня". Почему я вас и пригласил, чтоб вы это понимали. Без всяких излишеств", - пояснил Александр Лукашенко.

Итого: 10 новых руководителей, новые полномочия и в перспективе новый результат. Эффективной работы ждут от всех, кто сегодня первый и далеко не первый раз был во Дворце Независимости. Кадры решают если не все, то очень многое.