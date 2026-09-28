Кадровые изменения в составе заместителей произошли в пяти министерствах и ведомствах

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В пяти министерствах и ведомствах Беларуси произошли изменения в составе заместителей руководителей. Соответствующие кадровые решения принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства назначил Виктора Селицкого первым заместителем председателя Комитета государственного контроля. До настоящего времени он занимал пост заместителя директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Татьяна Шевцова согласована на пост первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли. Прежде она работала управляющим делами Минского облисполкома. На эту освободившуюся должность согласован Александр Логвин, который до настоящего времени был начальником управления регионального развития Аппарата Совета Министров.

Денис Езерский, занимавший пост замминистра информации, остается в этом ведомстве, но идет на повышение. Теперь он будет первым заместителем министра.

На пост первого заместителя министра культуры согласован Александр Сидоренко, который прежде работал в должности заместителя директора ООО "Мастер Медиа Групп".

Должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды займет Алексей Стасюкевич. До настоящего времени он работал на посту замминистра в этом ведомстве.

В свою очередь пост заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды займет Алексей Глаз. Прежде он занимал должность начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Кроме того, на пост начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь согласован Сергей Шкребтий.