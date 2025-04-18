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Кадровые решения и поручения новым руководителям - 20 апреля покажет "Время Первого"
Дальнейшая судьба ведущих предприятий Беларуси и полный порядок в стране в Год благоустройства. Многие из решений - от кадровых до прямых поручений новым руководителям - на этой неделе принимались прямо в кабинете у Президента.
Кому пришлось более двух часов томиться под дверями приемной Первого?! Они 10 из 10: как два брата "Николаевича" одновременно получили должности.
Могилевщине и другим регионам приготовиться - Президент собирается с командировками. "Время Первого" и не такое покажет. Смотрите 20 апреля в "Главном эфире".