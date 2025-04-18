Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Кадровые решения и поручения новым руководителям - 20 апреля покажет "Время Первого"

Дальнейшая судьба ведущих предприятий Беларуси и полный порядок в стране в Год благоустройства. Многие из решений - от кадровых до прямых поручений новым руководителям - на этой неделе принимались прямо в кабинете у Президента.

Кому пришлось более двух часов томиться под дверями приемной Первого?! Они 10 из 10: как два брата "Николаевича" одновременно получили должности.

Могилевщине и другим регионам приготовиться - Президент собирается с командировками. "Время Первого" и не такое покажет. Смотрите 20 апреля в "Главном эфире".

Время ПервогоАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси