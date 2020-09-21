Кадровые изменения, произведенные президентом, затронули образование, промышленный сектор, госслужбу

Начнем, пожалуй, уже с тренда последних недель, ни одна из которых не обходится без кадровых назначений главы государства. Понедельник принес хорошие новости для 12 человек. Именно столько сегодня получили новые должности. Изменения произошли в образовании. Назначены ректоры в Академию управления при Президенте и медвузы страны: Белорусский государственный, Гомельский и Гродненский. А еще у нас - новый главный санитарный врач. Ротация коснулась и промышленного сектора. Глава государства определил нового директора на БелАз. Обновления - и в составе заместителей в Министерстве финансов, Госкомимуществе и Могилевском облисполкоме.

Как видим, все кадровые изменения под запрос времени. Пришла новая генерация руководителей. Люди молодые, амбициозные, настоящие патриоты, которым небезразлично будущее Беларуси. Президент откровенно сегодня высказался о том, что происходит в высшем образовании, медицине. Тут и про утечку умов за границу было сказано, и обратное возвращение на родину, да и антипримеры из медицинской практики прозвучали - не без этого.

Гуманитарная сфера, промышленность или госслужба - ориентир один: давайте работать все вместе на созидание. Все для этого у нас есть. Мощный ресурс талант и энергия наших людей и наших руководителей. Подробности кадрового дня у Илоны Красутской.





Каждый кадровый день у президента - интрига

В последнее время это громкие имена и громкие должности. Но сегодняшняя пятерка, которая оказалась во Дворце Независимости, возможно, не так известна широкой общественности, но точно показала себя в деле на прежних должностях! Да и новые стали однозначным взлетом в карьере.

У БелАЗа новый гендиректор

Пройдемся по персоналиям. Например, Сергей Никифорович прямо до сегодняшнего утра оставался в неведении, получит или нет новую должность. Вот так скрупулезно до последнего момента президент изучал его и других претендентов на должность гендиректора БелАЗа. Она была вакантна вот как уже 3 месяца, когда бывший руководитель Петр Пархомчик вошел в новый состав правительства и стал министром промышленности.

Новый гендиректор БелАЗа приехал из Пинска, где возглавлял "Кузлитмаш", кстати, он входит в состав БелАЗа. Топ-менеджеру всего 40, сам он родом из Жодино, где и находится предприятие. На этом заводе начинал свою трудовую деятельность. Прошел все ступеньки, начинал с самого низу: от мастера участка и дослужился до начальника цеха.

Президент: Частники должны быть, но у нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы

БелАЗ лишний раз в представлении не нуждается. Флагман отечественной промышленности, бренд из Книги рекордов Гиннесса. Именно в Жодино создают самые большие в мире карьерные самосвалы размером с трехэтажный дом, весом 450 тонн. Пандемия только сыграла на руку предприятию. Растут продажи, прибыль, экспорт - в 30 стран. Есть новые контракты с Россией, Индией, Монголией.

Ректор Академии управления при Президенте: У нас особенный вуз, нужно соответствовать его статусу

В Академии управления при Президенте новый ректор Вячеслав Данилович. Кандидат исторических наук. Прежде 9 лет возглавлял Институт истории Национальной академии наук. Теперь под его руководством создается национальная школа госуправления. А требования к компетенции современного руководителя все выше и выше. Знание иностранных языков, антикризисное управление, некабинетная, а работа в команде.

и в то же время преданные государству люди. Наверно, именно такой человек в правильном месте и в нужное время. В самом названии кузницы управленческих кадров подчеркнут статус и значимость. Стать студентом, магистрантом или слушателем - мечта тех, кто видит себя исключительно на руководящих позициях. Как там могут учиться или работать случайные люди?

Новые ректоры в трех медицинских вузах

Новые лица и во главе медицинских вузов страны. Ректор Белгосмедуниверситета теперь Сергей Рубникович. Доктор медицинских наук, профессор. Основатель и руководитель научной школы по стоматологии с использованием клеточных и цифровых технологий. Врач-инфекционист Игорь Стома переедет в Гомель, назначен ректором Гомельского медуниверситета. А Елена Кроткова останется в Гродно. Экс-начальник главного управления здравоохранения и некогда выпускница Гродненского медуниверситета стала его ректором.Работать ей будет проще, как-никак рядом новый губернатор региона Владимир Караник, еще совсем недавно возглавлявший Минздрав. К медикам в Беларуси всегда относились с огромным уважением.А после того как коронавирус показал на что способны наши врачи, благодарности в их адрес никогда не будет много. Но в практике бывает всякое. И не всегда это примеры для подражания.

Президент: Врач должен быть самым патриотичным человеком

Сегодня же новый ректор был представлен коллективу Белгосмедуниверситета. В новой должности он намерен сосредоточиться на повышении качества и эффективности подготовки студентов. Об этом рассказал журналистам еще во Дворце Независимости. Впрочем, не только он, но и у его коллег из Гомеля и Гродно тоже амбициозные планы.

Ректор ГГМУ: Студентам нужно давать не только профессиональные знания, но и моральные ориентиры

Сегодня же в рабочем порядке глава государства дал согласие на назначение Александра Тарасенко главным государственным санитарным врачом страны. Ротация произошла и в Министерстве финансов. Там новые первый замминистра и два заместителя. Также обновился пул заместителей Госкомимущества, новый первый зампред и в Могилевском облисполкоме.