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Кадровые решения Президента
Кадровые решения Президента касаются вертикали исполнительной власти на местах и некоторых предприятий. Традиционно Александр Лукашенко лично встречается и беседует с новыми председателями райисполкомов. Гомельский район теперь курирует Елена Алексина. Она перешла на должность из депутатского корпуса. Юрий Горлов теперь руководит Молодечненским районом, а освободившуюся вакансию в Столбцах занял Денис Колесень. Председателем Быховского райисполкома стал Дмитрий Мартинович, за Климовичский район отвечает отныне Леонид Засемчук. Новые лица и на ключевых промышленных предприятиях страны. Минский моторный завод возглавил Александр Рогожник, а Брестский электроламповый - Ирина Зарембовская.
Кадровые решения затронули и министерский корпус. Так, министром энергетики назначен Виктор Каранкевич, а министром финансов - Максим Ермолович. Президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Подробности кадрового дня у Президента в наших следующих выпусках.
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