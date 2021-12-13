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Кадровые решения Президента Беларуси: в стране два новых губернатора и глава Центризбиркома

Кадровые решения главы государства. В стране два новых губернатора и глава Центризбиркома.

Заместитель премьер-министра Александр Субботин возглавит Витебскую область. Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко займет пост председателя Могилевского областного исполкома. Сменит профессиональную деятельность также Игорь Карпенко, который с 2016 года был министром образования. Он возглавит ЦИК. Александр Лукашенко отметил - с учетом предстоящего референдума по обновлению Конституции новому главе Центризбиркома предстоит большая и ответственная работа.

После кабинета главы государства назначенные губернаторы и глава ЦИК пообщались с журналистами и рассказали о первых шагах, которые намерены предпринять на новых должностях. Все подробности в следующих выпусках.

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