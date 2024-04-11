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Кадровые решения Президента Беларуси: Заяц, Хоменко и Татаринович назначены членами Совета Республики

Кадровые решения Президента Беларуси: Заяц, Хоменко и Татаринович назначены членами Совета Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил членами Совета Республики Национального собрания восьмого созыва Леонида Зайца, Сергея Хоменко и Владислава Татариновича. Соответствующие указы глава государства подписал 11 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

В соответствии с документами Леонид Заяц и Сергей Хоменко освобождены от должностей заместителя премьер-министра и министра юстиции соответственно.

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