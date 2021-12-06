Кадровые решения Президента - новые руководители в регионах и министерствах

11 из них лично общаются с главой государства. Большинство главы райисполкомов и Президент сразу делает акцент: внимательно работать с людьми. Хороший специалист обязан получить шанс на работу в команде. А вот сама вертикаль должна быть настоящим примером и с точки зрения дисциплины, и с профессионального ракурса. К слову, Александр Лукашенко обозначил и новый штрих при назначении местных руководителей - активнее привлекать на такие должности людей в погонах.

Сегодня звучала и тема санкционного давления. Это также зона ответственности для каждого из новых руководителей. Отметил Президент и геополитическую обстановку, на фоне которой сейчас приходится работать.

Внешнее давление на Беларусь в преддверии референдума



В центре внимания и грядущие важные политические события внутри страны. Президент в январе обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту. Также наша страна готовится к референдуму, этот факт планируют использовать в своих интересах внешние силы. Сейчас идет их перестройка под новые задачи. В кадровом вопросе к людям требования абсолютно другого порядка: не оглядываясь на Запад или Восток, работать во благо своей страны.