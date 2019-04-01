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Кадровые решения Президента в Могилевской области
Начнем с важных кадровых решений. Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а Михаил Русый будет направлен на должность помощника Президента - инспектора по Могилевской области. Соответствующие решения приняты сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко по итогам встречи с ними. Ожидается, что эти решения будут формализованы в ближайшее время.
Глава государства пояснил мотивы, по которым названные чиновники недавно были освобождены от должностей министра сельского хозяйства и продовольствия и вице-премьера. Александр Лукашенко напомнил, что за все, что происходило в стране в сфере сельского хозяйства, они несли персональную ответственность. Начиная от конкретных поручений по определенным культурам до технологий в АПК и экспорта продукции на другие рынки. Это решениене экспромт по следам увиденного на отдельной ферме. В Могилевской области должны работать опытные люди, поэтому вполне закономерно, что именно таких управленцев Президент направляет в регион, который должен выйти на хороший результат.
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