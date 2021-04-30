Кадровые решения Президента затронули систему национальной безопасности

Назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области. Олег Шуляковский займет аналогичный пост в Брестском регионе. Дмитрия Резенкова Президент назначил начальником гродненской милиции. Это только часть итогов кадровой пятницы. Все подробности -позже.