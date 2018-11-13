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Кадровые решения сегодня принял Глава государства

Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко. По совместительству он будет полномочным представителем нашей страны при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, спецпредставителем по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Напомним, до августа этого года Владимир Семашко работал в должности заместителя премьер-министра Беларуси, а еще раньше занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

Также сегодня Президент назначил новых послов Беларуси в Венгрии, Сирии и Индии. И дал согласие на назначение ряда новых руководителей местной вертикали власти, важнейших организаций, органов госуправления, высших учебных заведений.

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