Кадровые решения, заявления Лукашенко и решение о помиловании - подробности 4 августа в рубрике "Время Первого"

Кадровые решения прямо в полях, а также поручения и заявления главы государства в самом пострадавшем от урагана районе Беларуси, которые не показал пул Первого, но это сделают корреспонденты Агентства теленовостей. А еще вопрос о судьбе человека - как Лукашенко принимал решение о помиловании.