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Кадровые решения, заявления Лукашенко и решение о помиловании - подробности 4 августа в рубрике "Время Первого"

Кадровые решения прямо в полях, а также поручения и заявления главы государства в самом пострадавшем от урагана районе Беларуси, которые не показал пул Первого, но это сделают корреспонденты Агентства теленовостей. А еще вопрос о судьбе человека - как Лукашенко принимал решение о помиловании.

Командировка за командировкой (как обычно без выходных) - типичнаянапряженная рабочая неделя Президента. Ее закулисье с эксклюзивными комментариями смотрите 4 августа в рубрике "Время Первого" итоговой программы "Главный эфир".

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