Кадровый четверг. Изменения затронули местную власть и дипкорпус

Работа в регионах, на внешнем контуре и информационном поле. Об этом шла речь накануне во время кадровых назначений во Дворце Независимости. Изменения затронули местную власть и дипкорпус. Новые послы будут представлять интересы Беларуси в Венесуэле и Швейцарии. На встрече Александр Лукашенко высказался на злобу дня. Время непростое - в разгаре электоральная кампания. Некоторые используют данный период для раскачивания ситуации, кроме прочего в ход идут предвыборные технологии и вбросы, цель которых - дискредитировать власть. Еще что касается кадровых решений, то произошла ротация и в руководстве Минэкономики. Там обновился состав заместителей.