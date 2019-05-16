Кадровый четверг. Назначены новые руководители в Брестской области, ректоры вузов и управленцы госпредприятий

Эффективная работа в АПК и промышленном секторе. Такие акценты расставил сегодня Президент, назначая новых руководителей. Кадровые изменения затронули Брестскую область. В райисполкомах Ивановском, Пружанском и Жабинковском появились новые управленцы. Им Глава государства поставил конкретные задачи не только в сельском хозяйстве и экономическом развитии. В преддверии политических кампаний это и достойная организация и проведение выборов. Обновилось руководство и некоторых ключевых предприятий и госорганов. С каждым детально обсудили поле деятельности. Кадровые изменения и в высшей школе страны - новые ректоры в Белорусском государственном экономическом университете и сельхозакадемии. Кто занял ключевые должности, расскажет Ольга Макей.



Назначая новых руководителей, уже по традиции Президент начинает собеседование именно с местной вертикали. Главы районов на своей территории отвечают буквально за все: экономика, промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера. Потому и задачи перед ними - масштабные.





Председателем Жабинковского райисполкома стал Виталий Кулак

Сегодня сразу три кадровых решения коснулись Брестского района. Председателем Жабинковского райисполкома стал Виталий Кулак. До этого в облисполкоме руководил комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию. Хорошо знает и земли, и работу АПК всего региона. С должности председателя Ивановского райисполкома на такой же пост в Пружанский переедет Юрий Бисун. Логичный вопрос Президента: почему председателя переводят в ту же должность, но в другой райцентр? Такая горизонтальная ротация нужна для того, чтобы сильный управленец подтянул отстающий район. Впрочем, Юрий Бисун ситуацией в Пружанах уже хорошо владеет, это видно по ответам на вопросы Александра Лукашенко.

Ивановский район будет работать под руководством Анатолия Ткачука

Как раз Ивановский район теперь будет работать под руководством Анатолия Ткачука, который был зампредом постоянной комиссии по госстроительству и местному самоуправлению в Палате представителей. Впрочем, депутатский мандат за управленцем сохраняется.

У тех, кто работает на местах, Президент детально интересуется, как обстоят дела в сельском хозяйстве во всей Брестской области. Ведь именно от грамотного управления и соблюдения технологий зависит, будет ли страна с урожаем, а животноводство - с кормами (к их заготовке уже приступили). Правда, погода заставляет реагировать оперативно.



И здесь важнее не произвести товар, а грамотно его продать. Ситуация каждый год меняется и на мировых рынках, и у наших ближайших партнеров, которые то и дело тормозят поставки, поэтому продумывать даже на шаг вперед уже мало. Тут каждому производителю нужно думать стратегически.





Обращает внимание Президент и на предстоящие избирательные кампании. Их организация на местах - тоже задача руководителей райисполкомов. И сдать этот политический экзамен нужно на высокую оценку.



И хотя беседует Президент сегодня с руководителями районов одной лишь Брестской области, задачи звучат для управленцев всей страны. Самые актуальные в экономике просим выразить председателя Ивановского райисполкома. Вот три кита, на которых должна строиться работа местной вертикали.

Татьяна Лугина возглавит концерн "Беллегпром"

Единственная женщина из сегодняшнего кадрового списка - Татьяна Лугина. Теперь именно она возглавит концерн "Беллегпром". Должность председателя там была вакантной около двух месяцев, тщательно подбирали кандидатуру. В сфере легкой промышленности Татьяна всю жизнь: на фабрике "Полесье" сразу после Витебского технологического института прошла все ступени, от конструктора одежды до генерального директора.



Про Татьяну Лугину говорят так: ее целеустремленности, деловой хватке и умению вести за собой позавидовал бы любой мужчина. Она возглавила "Полесье" в 2014, в непростые для предприятия времена, но благодаря самоотдаче и умению брать на себя ответственность экономическую ситуацию смогла выровнять. Такой же серьезной и эффективной работы ждут от нее и в Беллегпроме. Белорусскую одежду любит и, конечно, носит сама, но над раскруткой отечественных брендов еще предстоит работать. В том числе на внутреннем рынке.

У руля флагмана белорусского машиностроения - МАЗа - тоже станет новый руководитель. Валерий Иванкович до этого дня был гендиректором "Амкодора". Минский автомобильный Александр Лукашенко назовет предприятием непростым, предстоит много работы.

Безусловно, Минский автомобильный - один из брендов Беларуси. Выпускают полтысячи моделей. Будь то городские автобусы или грузовики - они колесят в разных странах мира. Главное - укреплять имидж, расширять географию, при этом своим корпоративным брендом сделать качество.

Новый гендиректор у еще одного машиностроительного предприятия - "Лидсельмаш". Высокий пост займет Григорий Иваньков. До этого, как и новый руководитель МАЗа, работал в холдинге "Амкодор (возглавлял предприятие, которое производит грузоподъемное оборудование). Но там руководителям есть достойная смена, а сильный управленец нужен и лидским машиностроителям.

Алексей Кушнаренко возглавит производственное объединение "Белтопгаз"



Теперь уже экс-директор Могилевоблгаза Алексей Кушнаренко возглавит производственное объединение "Белтопгаз". Эта структура включает больше четырех десятков подведомственных предприятий разного профиля: от непосредственно газоснабжения до горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Как раз работу цементной отрасли теперь будет курировать Александр Довгало. Он возглавит холдинг "Белорусская цементная компания".

У предприятий этой сферы экономическая ситуация непростая. Модернизация как раз пришлась на то время, когда цены на продукцию прилично снизились. Работать на полную мощность и с прибылью у цементных заводов пока не получается. И здесь решением Президента предприятия поддержали. Теперь уже от них ждут отдачи в виде эффективной работы.

Сегодня обновилось руководство сразу двух белорусских вузов. Ректором сельскохозяйственной академии в Горках стал Виталий Великанов. До сегодняшнего дня он занимал пост проректора в Витебской ветеринарной академии, где в свое время и учился. Придется переехать в новый город, но с горецкими коллегами Виталий Великанов работал бок о бок. Ситуацией владеет.

Как позже новый ректор расскажет журналистам, уже с первого курса у студентов академии начинается практика. Почти со старта учебного года знакомятся с работой сельхозпредприятий. Во-первых, чтобы понять, как работает белорусский АПК, во-вторых, чтобы ближе разобраться в нюансах будущей профессии. Практика уже занимает около 60% учебных часов.

Ректором Государственного экономического университета стал Вячеслав Шутилин



Ректором Государственного экономического университета стал Вячеслав Шутилин (в карьерной лестнице поднялся на ступень выше - был первым проректором БГЭУ). Впрочем, в оба вуза Президент пообещал приехать, а сегодня напомнил: главное в процессе обучения - ориентироваться на практику.

Экономическому университету или нархозу, как называли его раньше, 85 лет. Из прошлого стараются заимствовать лучшее, но смотрят в перспективу. Уже в будущем учебном году появятся новые специальности - под стать времени.

Кадровые переменыв Академии наук



Кадровые перемены и в Академии наук. Заместителем председателя президиума НАН назначен Александр Кильчевский. До этого был главным ученым секретарем. А этот пост в Академии наук займет Андрей Иванец. Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству возглавит Вадим Маханько.

Новые лица в руководстве Минстройархитектуры

Первым заместителем министра стал Игорь Костюков. Пост заместителя министра занял Алексей Ананич. А к должности посла во Франции Игоря Фисенко сегодня добавились еще два государства по совместительству: Монако и Португалия.

Напоследок новых управленцев Президент нацелил работать "чисто и честно", в первую очередь имея ввиду вопросы коррупции. В этой теме спрос уж точно будет самым жестким.