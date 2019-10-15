Кадровый день. Президент согласовал и назначил ряд ключевых управленцев страны

Президент Беларуси назначил и согласовал ряд управленцев высокого уровня. Юрий Назаренко теперь занимает пост заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками страны. В его послужном списке руководство одним из элитных подразделений - специальным отрядом быстрого реагирования внутренних войск. Такой опыт, безусловно, будет ценным и на новом месте службы.

Об этом не раз говорил Глава государства. Также не стоит забывать и о поручениях касательно комфортных условий жизни и работы. Это в большей степени касается именно райцентров.

И сегодня же Президент согласовал назначение заместителя председателя Госкомимущества. Эту должность теперь занимает Екатерина Лукьянова. А Андрей Попов стал генеральным консулом нашей страны в китайском городе Гуанчжоу.